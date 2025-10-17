Darum schenkte Franziska Raffaela Sexpuppe bei Fame Fighting

Während der Pressekonferenz für Fame Fighting 3 provozierten die Gegnerinnen Franziska Apollonia und Raffaela Caramela sich gegenseitig: Als Gipfel überreichte Franziska ihrer Kontrahentin eine Sexpuppe, die das Gesicht von Marvin Manson trug. Mit ihm flirtete Raffaela heftig bei Temptation Island, obwohl sie eigentlich an Freund Jeremy vergeben war. Gegenüber Promiflash erklärt Franziska nun, was die Aktion sollte. "Ich dachte mir, bevor sie Jeremy noch mal das Herz bricht – weil die sind ja scheinbar wieder am Anbandeln – dann schenke ich ihr so eine Puppe. Marvins Gesicht ist drauf, meine Schwester hatte vorhin noch die Tattoos draufgezeichnet. Dann hat sie ihren eigenen Marvin zu Hause und muss keine Sch*iße mehr bauen, weil das Gejammer kann sich ja niemand noch mal anhören, wenn das von vorne losgeht", meint sie.

Raffaela nahm die Puppe zwar entgegen und blieb entspannt, machte ihrer Gegnerin aber dennoch eine klare Ansage: "Franzi, du hast es wieder geschafft, alles auf Penisse zu lenken. Das ist die perfekte Überraschung." Gleichzeitig hatte sie auch ihrerseits ein Geschenk für die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin vorbereitet. Die knutschte nämlich in der Show mit Raffas aktuellem Ex Jeremy. Das Bild rahmte sie für Franzi ein und schenkte es ihr. "Da du nicht aufhörst, über den Kuss mit Jeremy zu reden, kannst du ihn dir gleich an die Wand hängen", stellte Raffaela klar.

Ihren Zwist werden die beiden Mädels am kommenden Wochenende im Boxring austragen. Derweil scheinen Jeremy und Raffaela ihre Unstimmigkeiten beigelegt zu haben. Im Netz zeigte das Ex-Paar sich bei einigen Gelegenheiten wieder sehr innig, weshalb die Fans vermuteten, dass sie wieder zueinander gefunden haben. Gegenüber Bild klärte das Reality-Sternchen auf: "Wir sind nicht zusammen. Wir haben uns lieb und verbringen Zeit zusammen. Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen, und wir würden uns das auch wünschen." Die beiden arbeiten derzeit auf, was bei "Temptation Island" schieflief, und versuchen, das Vertrauen wieder aufzubauen.

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Imago Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"