Dieser Schauspieler zieht wohl ins Dschungelcamp 2026 ein

Der Januar 2026 verspricht für Hardy Krüger jr. (57) offenbar ein Abenteuer der besonderen Art. Der Schauspieler soll laut Bild-Informationen zum Cast der 19. Staffel der beliebten RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gehören. Für den 57-Jährigen wäre das Dschungelcamp eine Gelegenheit, sich von einer völlig neuen Seite zu präsentieren. Ein Insider verriet der Zeitung: "Er will zeigen, dass hinter dem Schauspieler ein Mensch steckt, der keine Angst hat, sich so zu geben, wie er ist." RTL hält sich bei der offiziellen Kandidatenliste noch bedeckt.

Hardy ist kein Unbekannter in der deutschen Fernsehlandschaft. Vielen ist er durch seine Rollen in Serien wie "Forsthaus Falkenau" oder "Gegen den Wind" ein Begriff. Doch auch abseits der Kamera hat ihn die Abenteuerlust geprägt, die er offensichtlich von seinem berühmten Vater, der Filmlegende Hardy Krüger (†93), geerbt hat. Dieser wurde nicht nur durch Kinohits wie "Hatari!" bekannt, sondern lebte einen Teil seines Lebens auf einer Farm in Tansania. Schon früh ließ sich der Wahlberliner von diesen Geschichten inspirieren, was ihn auch beruflich nach Australien führte. Dort kannte er jedoch bislang nur den Drehalltag – das Camp dürfte ein völlig neues Terrain für ihn sein.

Außerdem soll auch GZSZ-Star Lennart Borchert (26) ins Dschungelcamp ziehen. Wie Bild berichtete, stand er bereits vor zwei Wochen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit RTL. Zum Start des australischen Abenteuers soll der 26-Jährige frischgebackener Vater werden. Lennart wird von seiner Partnerin Louisa und dem Baby zu Hause erwartet. Die Vorfreude dürfte groß sein, denn schließlich hat der Schauspieler nach überstandener Krebserkrankung nie aufgehört, an diesen Glücksmoment zu glauben.

