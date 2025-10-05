Dieses Duo wünscht sich "Love Island VIP"-Jeje im Dschungel

Jeje Lopes, bekannt aus Love Island VIP, hat sich dazu geäußert, wen sie sich für die nächste Staffel Dschungelcamp wünschen würde. Auf dem RTLZWEI-Wiesntisch sprach der Reality-Star im Interview mit Promiflash darüber, dass sie selbst Lust hätte, dabei zu sein. Sie sehe sich als Kämpferin, die jede Herausforderung meistert. Doch neben ihrer eigenen Begeisterung für die von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) moderierte Dschungel-Show hatte sie auch einige Vorschläge, welche Prominenten für sie spannend wären.

Besonders ins Auge gefasst hat Jeje dabei Serkan Yavuz (32), der aus anderen Reality-Formaten wie The 50 oder Kampf der Realitystars bekannt ist. Sie findet, dass er eine unterhaltsame Persönlichkeit für die Show wäre. Ebenfalls auf ihrer Wunschliste stehen Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36): "Wir sollten Jannik und Bill reinschicken!" Die Idee, die beiden zusammen ins Camp zu schicken, findet sie besonders reizvoll und amüsant. Jeje betonte, dass solche Konstellationen das Format bereichern könnten und wohl für reichlich Gesprächsstoff im Camp und darüber hinaus sorgen würden.

Jeje Lopes selbst hat sich mit ihrer offenen und humorvollen Art längst einen Platz in der Welt des Reality-TVs gesichert. Seit ihrem Auftritt bei "Love Island VIP" zählt sie zu den beliebten Gesichtern der Szene. Vor allem wegen ihrer Stärke könne sie sich vorstellen, selbst potenziell ins Dschungelcamp einzuziehen: "Ich hätte Lust. Ich bin so ein Kämpfer. Also, ich weiß, ich würde das rocken und weit kommen", beteuerte sie. "Ich mache jeden Scheiß mit. Vor allem, wenn es so um mich geht." Wie weit sie dabei kommen würde, bleibt zwar Spekulation – aber an Selbstbewusstsein mangelt es ihr jedenfalls nicht.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

IMAGO / APress, RTL Collage: Bill Kaulitz, Jannik Kontalis

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

