So steht Calvin Kleinen zum Sommerhaus-Auftritt von Marvin

Marvin Kleinen ist aktuell mit seiner Partnerin Jennifer Degenhart im Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch der Realitystar erntete heftige Kritik: Zuschauer warfen ihm vor, Jenny in den Rücken gefallen und sie bloßgestellt zu haben. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast äußert sich nun sein Bruder Calvin Kleinen (33) zu dem Auftritt – und spart nicht mit deutlichen Worten. "Was die beiden da machen, beziehungsweise mein Bruder, ist halt megascheiße. Da braucht man sich gar nicht drüber zu streiten. [...] Mein Bruder hat eine sture Art. Ich glaube und hoffe, dass er aus der Scheiße einfach nur lernen kann und das Ganze in Zukunft besser macht", erklärt der Partyschlager-Sänger.

Calvin sieht seinen Bruder in einer schwierigen Lage. "Ihm geht es auch scheiße damit, das ist keine Frage. [...] Mir tut er natürlich auch ein bisschen leid", so der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner. Als Bruder fällt es ihm schwer, mitanzusehen, wie Marvin unter der Situation leidet. Er habe ihm jedoch geraten, sich nicht in Streitigkeiten mit Jenny zu verstricken: "Ich kenne das bei den beiden, die hauen sich die Köpfe ein und danach lieben die sich wieder." Trotzdem betont der 33-Jährige, dass niemand mit einem solchen Ausmaß an öffentlicher Kritik gerechnet habe. "Die kamen eigentlich zurück und alles war cool", erzählt er.

Marvin fiel zuletzt durch umstrittene Bemerkungen und wenig einfühlsames Verhalten gegenüber seiner Partnerin während einer Diskussion auf, bei der es um Nacktshootings ging. Jenny betonte, niemals für den Playboy blankzuziehen – doch der ehemalige #CoupleChallenge-Sieger behauptete das Gegenteil: "Natürlich würde sie das machen." Als sie dann erklärte, sie habe andere Wege, um an Geld zu kommen, warf Marvin ihr vor, bereits anstößige Fotos von sich gemacht zu haben. Der Streit eskalierte, als Jenny mit einem empörten Gegenschlag antwortete: "Was bildest du dir eigentlich ein, solche Sachen über mich zu verbreiten? Du hast keinen Grund, so zu reden!" Tränen flossen, doch Marvin ließ keine Gnade walten: "Es ist echt cringe, dass du weinst. Voll cringe!"

Instagram / calvinkleinen Calvin und Marvin Kleinen, April 2022

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025

RTL Jennifer Degenhart, "Sommerhaus der Stars" 2025