Diesen Star will Giulia Siegel gern im Dschungelcamp sehen

Giulia Siegel (50), bekannt aus Formaten wie dem Dschungelcamp, hat im Interview mit Promiflash beim RTLZWEI-Wiesntisch ihre persönlichen Favoriten verraten, die sie gern in der nächsten Staffel der Reality-Show sehen würde. Dabei fiel ihr erster Wunsch auf Calvin Kleinen (33), den sie zusammen mit seiner On-Off-Partnerin Sandra Sicora (33) in Australien sehen möchte. Auch Yasin Mohamed (34) steht auf der Wunschliste der Moderatorin. Die brodelnde Gerüchteküche um die kommende Dschungelcamp-Staffel hat Giulia damit um weitere Namen ergänzt.

Auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet Calvin Kleinen für die beliebte Show wünscht, antwortete Giulia mit einer Mischung aus Bewunderung und Neugier: "Weil er einfach frech ist und auch unterschätzt wird, wenn man jetzt 'Deutschlands dümmster Promi' anschaut." Calvin habe in der Sendung zwar einige falsche Antworten gegeben, überrasche aber oft, und in Livesendungen könne man seinen Charakter und sein wahres Ich viel besser erkennen. Ihre Wahl zeige, dass sie nicht nur an Unterhaltung interessiert sei, sondern auch ein Interesse daran habe, verschiedene Facetten von Prominenten zu entdecken.

Giulia Siegel selbst hat reichlich Erfahrung mit Reality-TV, sei es als Kandidatin oder Beobachterin. Zuletzt war sie im Bergsteiger-Abenteuer The Summit zu sehen. Ihre Teilnahme an Formaten wie dem Dschungelcamp hat sie selbstbewusst und voller Offenheit gemeistert. Privat ist Giulia Mutter dreier Kinder und meistert den Spagat zwischen Beruf und Familie. Ihre besondere Vorliebe, in der Öffentlichkeit Tacheles zu reden und Namen zu nennen, macht sie stets zu einer ehrlichen und interessanten Gesprächspartnerin in der deutschen Promi-Szene. Fans dürfen gespannt sein, ob einer ihrer Wünsche wahr wird und die Genannten tatsächlich Teil der Show werden.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

