KISS-Legende Ace Frehley ist mit 74 Jahren gestorben

Die Musikwelt trauert um Ace Frehley (74), den legendären Gitarristen und Gründungsmitglied der Rockband KISS. Im Alter von 74 Jahren ist der Musiker verstorben, wie seine Familie am Donnerstag gegenüber Variety bestätigte. Ace sei in seinen letzten Momenten von seinen Liebsten umgeben gewesen, die ihm mit liebevollen Worten und Gebeten beistanden. Der Gitarrist war seit September nach einem schweren Sturz mit einer Hirnblutung im Krankenhaus behandelt worden. Geplante Tourdaten und anstehende Projekte, darunter sein neues Album "Origins Vol. 4", mussten daraufhin abgesagt werden.

Ace war eine prägende Figur in der Geschichte von KISS und verkörperte als "The Spaceman" mit silberner Gesichtsbemalung eine der ikonischen Rollen der Band. Als Gitarrist und Co-Songwriter der Originalbesetzung mit Gene Simmons (76), Paul Stanley und Peter Criss lieferte Ace Klassiker wie "Shock Me", "Into the Void" und "2,000 Man". Nach seinem Ausstieg 1982 widmete er sich Soloprojekten und brachte mehrere erfolgreiche Alben heraus. Mitte der 1990er-Jahre kehrte er für eine viel bejubelte Reunion-Tour zu KISS zurück und blieb bis 2002 ein aktives Bandmitglied. Trotz wiederholter Spannungen mit seinen Ex-Kollegen gab es immer wieder überraschende gemeinsame Auftritte, die Fans Hoffnung auf weitere Zusammenschlüsse machten.

Ace hinterlässt nicht nur ein beeindruckendes künstlerisches Erbe, sondern auch zahlreiche persönliche Geschichten und Anekdoten. Im Laufe seines Lebens hatte er öffentlich mit Bandstreitigkeiten zu kämpfen, darunter auch Konflikte mit Gene. Dennoch blieb er für viele Musikkollegen eine Inspirationsquelle und für Millionen von Fans ein einzigartiger Künstler. Ace, der als Teenager im New Yorker Stadtteil Bronx begann, sich autodidaktisch das Gitarrespielen beizubringen, hatte in Interviews stets betont, wie dankbar er für die Anerkennung seiner Arbeit sei. "Wenn mir damals jemand gesagt hätte, wie viele Menschen ich beeinflussen werde, hätte ich wohl mehr geübt", scherzte er einst bescheiden.

Getty Images Ace Frehley, April 2014

Getty Images Ace Frehley, August 2014

Getty Images Ace Frehley bei einem Konzert in Las Vegas

