Sofia Richie erwartet zweites Kind mit ihrem Ehemann Elliot

Sofia Richie (27) hat aufregende Nachrichten verkündet: Die 27-jährige Tochter von Lionel Richie (76) erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Elliot Grainge. Die Schwangerschaft gab das Model mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Auf einem Spiegel-Selfie präsentierte sie stolz ihren Babybauch. Verspielt schrieb sie dazu: "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen" und fügte obendrein ein Emoji hinzu, das auf ihre wachsende Familie hinweist. Das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, hat bereits eine gemeinsame Tochter, Eloise Samantha Grainge, die im Mai 2024 das Licht der Welt erblickte.

Zuletzt gab Sofia in einem "Beauty Secrets"-Video für die Vogue Einblicke in ihren neuen Alltag und erzählte, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Kleinen genießt. Bei einem Gespräch mit Entertainment Tonight schilderte die frischgebackene Zweifach-Mama in spe, wie sie zwischen Glamour und Babyfläschchen balanciert. Für zusätzliche Gesprächsanlässe sorgte die doppeldeutige Caption ihres Baby-Posts: Während einige Fans kurz über Zwillinge spekulierten, verwies Sofia zugleich auf den Launch ihres neuen Labels SRG, dessen erste Kollektion am selben Tag bei FWRD und Revolve startete. In einem Statement über Who What Wear beschrieb sie SRG als "intentionale, zeitlose und persönliche" Garderobe mit Fokus auf Qualität und Langlebigkeit.

Abseits der Neuigkeiten rund ums zweite Baby bleibt der Blick auf die Familie: Sofia ist die Tochter von Musiklegende Lionel Richie und zeigt privat gern kleine, liebevolle Momente mit Eloise – etwa beim ersten Geburtstag im Mai, als Luftballons, Zeltchen und Zuckerwatte den Familientag schmückten. Gemeinsam mit Elliot pflegt die Influencerin einen spielerischen Umgang mit Kommentaren aus dem Netz und tritt online meist als Einheit mit ihrem Mann auf. Wenn Sofia nicht gerade Designs abstimmt oder an Kampagnen arbeitet, teilen die beiden unaufgeregte Einblicke aus dem Alltag – vom Picknick auf der Decke bis zu kurzen Clips vom Sofa, bei denen der Humor nie zu kurz kommt.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie Grainge, Oktober 2025

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie mit ihrer Tochter Eloise im Mai 2025

Instagram / sofiagrainge Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

