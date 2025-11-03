Fußballstar Lamine Yamal gibt Trennung von Nicki bekannt

Lamine Yamal und Nicki Nicole gehen ab sofort getrennte Wege. Der Spieler des FC Barcelona hat die Trennung von der argentinischen Sängerin nun selbst bestätigt. "Wir sind nicht mehr zusammen", erklärte der Fußballspieler gegenüber dem Portal Diario Sport. Spekulationen, er habe seine Partnerin hintergangen, wies Lamine deutlich zurück: "Ich habe sie nicht betrogen und war auch nicht mit einer anderen Person zusammen." Grund für die Gerüchte war ein Aufenthalt des Nationalspielers in Mailand, bei dem vermutet wurde, er habe Zeit mit anderen Frauen verbracht. Doch Lamine betonte, er habe schlicht keine Zeit für solche Aktivitäten.

Die Beziehung des 18-Jährigen und der 25-jährigen Musikerin begann erst vor wenigen Monaten. Zwar lernten sie sich schon im Juli kennen, doch offiziell machten sie ihre Liebe erst später. Nicki gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen der lateinamerikanischen Musikszene. Allein auf Instagram begeistert sie über 23 Millionen Follower. Aber auch für Lamine selbst verliefen die letzten Monate turbulent. Aufgrund von Leistenproblemen verpasste er mehrere Spiele und musste in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt pausieren.

Lamine gilt trotz seines jungen Alters als großer Hoffnungsträger – und zwar nicht nur für den FC Barcelona, sondern auch für den spanischen Fußball. Sein explosionsartiger Aufstieg in der Welt des Fußballs zog neben sportlichen auch privaten Fokus auf ihn, besonders durch seine Beziehung zu Nicki. Mit Nicki hatte Lamine eine Partnerin an seiner Seite, die ebenso im Rampenlicht steht wie er selbst. Dass ihre Lovestory nun ein Ende gefunden hat, wirft bei ihrer Community Fragen nach dem Warum auf. Bis zuletzt machte das Paar den Anschein eines harmonischen Miteinanders.

Instagram / lamineyamal Nicki Nicole und Lamine Yamal, August 2025

Instagram / nicki.nicole Nicki Nicole, Sängerin

Getty Images Lamine Yamal, September 2025