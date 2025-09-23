Bei Ballon d'Or übergangen? Lamine Yamals Papa kocht vor Wut

Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain hat den begehrten Ballon d'Or gewonnen und dabei den Nachwuchsstar Lamine Yamal vom FC Barcelona auf Platz zwei verwiesen. Während sich der französische Stürmer über den prestigeträchtigen Preis freute und die Auszeichnung emotional entgegennahm, sorgte die Entscheidung bei Lamines Umfeld für großen Unmut. Besonders der Vater des spanischen Talents, Mounir Nasraoui, zeigte sich laut oe24 empört und sparte nicht mit Kritik an der Wahl: "Ich denke, das ist der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann." Er fügte hinzu: "Lamine ist mit Abstand der beste Spieler der Welt."

Die Kommentare von Mounir lösten in der Fußballwelt hitzige Diskussionen aus. Viele sehen in der Wahl des diesjährigen Ballon-d'Or-Gewinners eine knappe Entscheidung, doch der Vater des Barca-Stars zeigte sich unnachgiebig. "Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist", erklärte er. Ein derart emotionaler Ausbruch ist bei einer derart prestigeträchtigen Veranstaltung nicht ungewöhnlich, spiegelt jedoch den Druck wider, der auf jungen Sportlern in diesem Alter lastet. Der 18-jährige Lamine gilt als eines der größten Talente im Fußball und hat mit seinen Auftritten schon jetzt eine beachtliche Karriere vor sich.

Abseits seiner sportlichen Erfolge geriet der junge Fußballer zuletzt auch in die Schlagzeilen, als mehrere Berichte über eine luxuriöse Party anlässlich seines 18. Geburtstags kursierten. Neben Freunden und Prominenten sollen dort auch umstrittene Aktionen stattgefunden haben, die Aufmerksamkeit erregten: Laut internationalen Medienberichten soll dabei ein Minibus mit kleinwüchsigen Menschen vorgefahren sein, die angeblich zur Unterhaltung der Gäste engagiert wurden.

Getty Images Lamine Yamal mit seinen Eltern

Getty Images Mounir Nasraoui, Vater von Lamine Yamal

Getty Images Lamine Yamal, September 2025