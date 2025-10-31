Fußballer Lamine Yamal leidet unter schmerzhafter Krankheit

Fußballstar Lamine Yamal sorgt derzeit nicht nur mit seinem außergewöhnlichen Talent, sondern auch mit einer besorgniserregenden Gesundheitsdiagnose für Schlagzeilen. Der 18-jährige Flügelspieler, der in dieser Saison bereits fünf Spiele verpassen musste, leidet an Pubalgie, wie die spanische Zeitung Sport berichtet. Die Leistenprobleme, die diese Erkrankung mit sich bringt, schränken seine Bewegungsfreiheit erheblich ein und behindern ihn beim Training und bei Spielen. Experten befürchten, dass eine längere Auszeit notwendig sein könnte, um die Beschwerden nachhaltig zu behandeln.

Pubalgie, auch als "Sportlerleisten" bekannt, ist eine chronische Erkrankung, die vor allem bei Leistungssportlern auftritt und durch Überbelastung der Leisten- und Bauchmuskulatur verursacht wird. Diese Verletzung betrifft oft Sportler, die plötzliche Richtungswechsel oder intensive Belastungen im Unterkörper bewältigen müssen – typische Bewegungsabläufe für einen Flügelspieler wie Lamine. Die gezielte medizinische Behandlung sowie mögliche Therapieoptionen werden eine zentrale Rolle spielen, um den Jungstar wieder fit zu bekommen und weitere Komplikationen zu vermeiden. Für seinen Klub und seine Fans ist dies zweifellos ein herber Rückschlag.

Abseits des Spielfeldes stand Lamine Yamal bereits zuvor im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen. Vor einigen Monaten sorgte eine Auseinandersetzung mit der ehemaligen Pornodarstellerin Claudia Bavel für Aufsehen, die behauptete, online Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Der Spieler, der in einer Partnerschaft und noch sehr jung ist, bestritt die Vorwürfe damals vehement und erklärte, dass solche Treffen in seinem Lebensumfeld gar nicht möglich seien. Solche Schlagzeilen verdeutlichen, dass Lamine trotz seines jungen Alters sowohl privat als auch beruflich oft im Rampenlicht steht. Seine Fans hoffen, dass er die gesundheitliche Herausforderung meistert und bald wieder mit seinem Talent begeistern kann.

Getty Images Lamine Yamal, September 2025

Getty Images Lamine Yamal im Halbfinale der UEFA Nations League 2025

Instagram / hustle_hard_304 Lamine Yamal mit seinem Vater nach der EM 2024