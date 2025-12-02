Diese Reality-Ladys spielten bei Joanna & Calvins Aus Rolle

Zwischen Joanna und Calvin Steiner ist alles aus – das machte Joanna gestern nach einigen Spekulationen in einem Livestream auf TikTok deutlich. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen und führten danach eine On-off-Beziehung. Nun packt Joanna auf TikTok erneut aus und erzählt, wie ihnen bei ihrem Liebesglück immer wieder andere Damen aus der Reality-TV-Welt in die Quere kamen.

Joanna erzählt, dass die beiden zu einem Zeitpunkt ihre Beziehung auf Eis gelegt hatten. "Er hat mir trotzdem immer wieder geschrieben, dass er mich liebt, dass er für mich alles machen würde... Dann habe ich aber eine Nachricht bekommen, dass er im Klub mit einer anderen rumgemacht hat – in dem Fall war das Nelly", schildert Joanna. Nelly nahm an derselben AYTO-Staffel teil und sorgte schon damals für Drama zwischen Joanna und Calvin. Joanna stellt klar, dass sie Nelly in diesem Fall nicht böse ist, sondern nur Calvin: "Sie war mir zu diesem Zeitpunkt nichts schuldig. Es nervt mich einfach nur, dass man mir so etwas schreibt und währenddessen mit einer anderen rummacht."

Eine ähnliche Situation habe sich kurz darauf auch auf Mallorca mit Julia Römmelt (31) zugetragen. "Fünf Minuten davor hast du gesagt, dass du mich liebst, und dann gehst du mit ihr nach Hause – was zum Teufel", echauffiert sich Joanna. Sie habe sich danach mit Calvin wieder ausgesprochen und versöhnt. Kurz darauf lernte sie Emma Fernlund (24) kennen – dass auch sie eine Historie mit Calvin hat, wusste Joanna damals nicht. "Wir haben uns richtig gut angefreundet. Nur, dass sie halt einfach vergessen hat, mir zu sagen, dass sie etwas mit Calvin hatte", kritisiert sie. Zudem habe Calvin sie mehrfach wegen des Flirts mit Emma angelogen.

Die gleichen Fehler, die Calvin aus ihrer Sicht begangen hat, gesteht Joanna aber auch selbst. Sie sei ebenfalls zu einer Zeit, in der sie und Calvin in der Krise steckten, mit einem anderen Mann intim geworden und habe den Vorfall während der nächsten On-Phase der Beziehung verheimlicht. "Egal, wie ich gehandelt habe, ich habe aus reinem Herzen gehandelt", rechtfertigt sie sich und betont, sie habe sich am Ende mit Calvin einfach nicht mehr wohlgefühlt. Daher sei die endgültige Trennung der einzig logische Schluss gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram, Instagram Collage: Joanna, Calvin Steiner

Anzeige Anzeige

Instagram / nelnoire Nelly, "Are YouThe One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, November 2025