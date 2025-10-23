Sandra Köhldorfer berichtet von Schreckmoment ihrer Hochzeit

Sandra Köhldorfer (44), bekannt als Expertin in der SAT.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick, hat ihr persönliches Glück gefunden. Am 8. August dieses Jahres heiratete sie ihren Partner Ryan Bank auf dem romantischen Schlossberg in Graz, dem Ort, an dem sich das Paar ursprünglich kennenlernte. Doch die Trauung, die in einer TV-Spezialfolge zu sehen ist, verlief nicht ganz reibungslos: Kurz vor der Zeremonie gab es einen Schreckmoment, als der Reißverschluss ihres Brautkleides versagte. Sandra nahm die Situation mit Humor, scherzte, dass ihr Mann sie vielleicht halbnackt heiraten müsse. Mit Unterstützung der Designerin konnte das Problem schnell gelöst werden.

Die Hochzeit war emotional und voller rührender Momente. Besonders bewegend war die Rolle ihrer kleinen Tochter Kaia. Die sieben Monate alte Kaia trug wie Sandra ein weißes Kleid und brachte auf dem Arm eines Verwandten die Ringe zum Altar. Für Sandra bedeutete dieser Moment, wie sie betonte, "alles". Nach einem turbulenten Weg mit zwei Fehlgeburten und einer Risikoschwangerschaft hatte die kleine Familie endlich ihren wohlverdienten großen Tag. Später gab sich das Paar in emotionalen Eheversprechen gegenseitig das Jawort – sie auf Englisch, er auf Deutsch –, bevor die Feierlichkeiten stimmungsvoll weitergingen.

Sandra wählte für die Trauung bewusst ein elegantes, schlichtes, aber dennoch leicht verführerisches Brautkleid, das sie in einem ganz besonderen Moment fand. Die Braut verriet gegenüber Bunte, dass sie viele Modelle anprobierte, bevor sie die perfekte Wahl traf, die ihren Vorstellungen entsprach. Ihre Hochzeit war nicht nur eine Feier der Liebe, sondern auch eine Feier des Lebens – ein ausgelassenes Fest, das bei den Gästen und dem Brautpaar gleichermaßen für unvergessliche Erinnerungen sorgte. Die rührenden und turbulenten Szenen der traumhaften Hochzeit sind in der Special-Folge "Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten" auf Joyn zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige Anzeige

Photographie Markus Hertrich Ryan Bank und Sandra Köhldorfer während ihrer Hochzeit im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, Tv-Star, mit ihrem Mann und ihrem Kind