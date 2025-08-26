Schönster Tag: Sandra Köhldorfer schwärmt von Traumhochzeit

Sandra Köhldorfer (43) hat geheiratet – und spricht von dem "schönsten Tag ihres Lebens". Die Psychotherapeutin und Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin gab ihrem Partner Ryan Bank vor rund zwei Wochen das Jawort, umgeben von über 100 Gästen, die mit ihnen in Graz feierten. Die Wahl des Ortes war kein Zufall: Graz ist für die beiden ein besonderer Ort, da sie sich dort kennengelernt haben, wie Sandra gegenüber Promiflash verrät. Neben emotionalen Momenten und einer Liveband war das Event auch kulinarisch ein Highlight, denn es gab Livecooking und eine beeindruckende, 125 Zentimeter hohe Hochzeitstorte.

Was die Feier für Sandra und Ryan unvergesslich machte, war die ganz besondere Atmosphäre. "Unsere Liebe zu feiern, mit Kaia und unseren Lieblingsmenschen – das war pure Magie", schwärmte die Expertin. Besonders bewegt war Sandra, als ihre kleine Tochter Kaia mit Unterstützung die Ringe überbrachte. Dabei flossen Tränen, es wurde gelacht und getanzt – und ein emotionaler Einzug sowie ein Lichtermeer über der Stadt sorgten zudem für Gänsehautmomente. Das Brautpaar selbst beschrieb den Tag als eine Mischung aus "Herz, Hingabe und Liebe zum Detail". Trotzdem war die Stimmung ausgelassen und locker und es wurde viel gefeiert.

Während Sandra und Ryans Hochzeit offenbar traumhaft schön war, verfolgt sie in den Flitterwochen derzeit das Pech. Eigentlich wollten die frisch gebackenen Eheleute ihre Liebe bei einem romantischen Roadtrip durch Süditalien feiern. Doch stattdessen liegen sie alle drei flach: Ein Virus und eine bakterielle Superinfektion machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Wir schlafen seit dem Honeymoon zum ersten Mal in getrennten Zimmern – aus Liebe!", erklärte Sandra gegenüber Promiflash. Die Psychotherapeutin nahm die Situation jedoch mit Humor und bezeichnete die holprigen Flitterwochen als "Worst-Case-Honeymoon".

Photographie Markus Hertrich Ryan Bank und Sandra Köhldorfer während ihrer Hochzeit im August 2025

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Mann Ryan

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, TV-Expertin