Mike in der Schweiz: Elena Miras weist Leyla in Schranken

Zwischen Leyla Heiter (29) und Elena Miras (33) scheint nach wie vor kein Frieden eingekehrt zu sein. Ein Nebensatz von Leyla reichte, um die Emotionen der Schweizerin zum Kochen zu bringen. In ihrer Instagram-Story erwähnte sie nämlich, dass ihr Ehemann Mike gerade zu Besuch bei Aylen – der gemeinsamen Tochter von ihm und Elena sei. Dass Leyla das auf Social Media erwähnte, ging Elena ziemlich gegen den Strich. "Wenn die Eltern bewusst schweigen, um das Kind zu schützen und es endlich aus der Öffentlichkeit zu halten – und dann kommt eine Dritte daher und teilt irgendwelche Infos, die sie überhaupt nichts angehen... geht's noch?!", macht sie ihrer Wut Luft.

Elena scheint absolut keine Lust zu haben, dass Leyla etwas mit der Situation zwischen Vater, Tochter und Mutter zu tun hat. "Mike und ich, also Aylens Eltern, sagen absichtlich nichts – und seine Frau macht Storys darüber, dass er bei Aylen ist", betont sie und fügt vielsagend hinzu: "Unfassbar! Und das ist nicht das erste Mal, dass sie einfach nicht ruhig bleibt und ihren Platz kennen kann!" Anstatt zurückzuschießen, hält Leyla sich zurück. Weder sie noch Mike äußerten sich bislang zu Elenas Sticheleien.

Die gemeinsame Tochter von Elena und Mike kam 2018 zur Welt. 2020 trennten sich die beiden Love Island-Bekanntheiten. Seitdem lieferten sie sich bereits mehrmals einen öffentlichen Rosenkrieg – in den vergangenen Monaten schien aber Ruhe zwischen ihnen eingekehrt zu sein. Umso mehr wunderten sich die Fans, dass Tochter Aylen nicht Teil der großen Hochzeit ihres Vaters im September dieses Jahres war. Das warf viele Fragen auf – auf die Leyla irgendwann emotional reagierte. "Ich habe mich nie eingemischt, aber ständig werde ich mit reingezogen und bin angeblich die Böse, die alles verbietet, obwohl das nie der Fall war", erklärt sie damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter am 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025