Benny Blanco gibt beim Junggesellenabschied in Vegas Gas

Benny Blanco (37) hat es am letzten Wochenende in Las Vegas richtig krachen lassen. Der Produzent feierte seinen Junggesellenabschied in der Wüstenmetropole und mietete dafür eine beeindruckende Luxus-Villa, die 65 Etagen über dem Strip liegt. Das 5.500 Quadratmeter große Sky-Level-Apartment kostet TMZ zufolge satte 25.000 Dollar pro Nacht und bietet neben atemberaubendem Ausblick auch ausgefallene Annehmlichkeiten wie einen persönlichen Butler. Begleitet wurde Benny von rund 20 Freunden, darunter auch der Rapper und Comedian Lil Dicky. Gemeinsam ließ die Gruppe es ordentlich krachen.

Am Samstagabend zog die Party-Gesellschaft in den XS Nightclub im Wynn, wo der DJ Marshmello ein energiegeladenes Set auflegte. Der Songwriter ließ es sich nicht nehmen, für ein Foto mit Marshmello direkt an das DJ-Pult zu treten. Dabei genoss die Runde einen VIP-Tisch und hob die Gläser für eine Reihe von feuchtfröhlichen Toasts. Auf Social Media konnten Fans Einblicke in die ausgelassene Stimmung gewinnen, als Benny und seine Freunde ihre Shots in die Höhe hielten, bevor es bei Nacht weiter durch die Neonlichter der Stadt ging.

Während Benny das Leben in Vegas zelebrierte, genoss seine zukünftige Ehefrau Selena Gomez (33) ihren eigenen Junggesellinnenabschied während einer luxuriösen Auszeit in Mexiko. Die Schauspielerin verbrachte Zeit mit einer Gruppe enger Freundinnen auf einer Jacht in Cabo San Lucas – umgeben von Sonne, Cocktails und guter Laune. Die Turteltauben hatten sich im Dezember letzten Jahres verlobt und allem Anschein nach steht die Hochzeit nun kurz bevor.

Getty Images Benny Blanco auf dem Coachella 2022

Getty Images Benny Blanco, Produzent

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2025

