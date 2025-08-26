Ex-Temptation-Kandidaten Saskia und Enrico haben geheiratet

Saskia und Enrico, bekannt aus der diesjährigen Staffel von Temptation Island, haben heimlich geheiratet! Die beiden Duisburger schritten am vergangenen Samstag umgeben von Familie und Freunden zum Altar, wie Saskia nun in ihrer Instagram-Story preisgibt. Auf Fotos der Trauung strahlt sie in einem eleganten, weißen, trägerlosen Hochzeitskleid, während ihr frisch angetrauter Ehemann in einem klassischen schwarzen Anzug glänzt. Die Feier liegt bereits ein paar Tage zurück und das Paar genießt inzwischen seine Flitterwochen. In einer weiteren Instagram-Story teilt Saskia ein Bild eines hellblauen Pools mit dem einfachen Kommentar "Honeymoon".

Saskia und Enrico waren ursprünglich Teil des diesjährigen "Temptation Island"-Casts und wollten auf der Insel der Versuchung die Stärke ihrer Bindung testen. Allerdings mussten sie aufgrund einer grenzüberschreitenden Aussage von Enrico die Show vorzeitig verlassen. Trotz des abrupten Endes des TV-Experiments hielten sie aneinander fest und bewiesen, dass ihre Liebe ungebrochen ist. Das Paar ist bereits seit Mai 2015 zusammen und scheint nach zehn gemeinsamen Jahren nun den nächsten Schritt gewagt zu haben.

Schon nach dem Ende des TV-Formats zeigten die beiden, dass sie ein eingespieltes Team sind. Obwohl Enrico alleine für die Temptation-Disqualifikation verantwortlich war, stärkte ihm Saskia den Rücken. Damals meldete sich die Influencerin nach dem überraschenden Rauswurf persönlich bei ihren Fans auf Instagram und lobte ihren Partner in den höchsten Tönen: "Ihr habt Enrico kennengelernt. Er ist immer für alle da, hatte ein offenes Ohr, war lustig und wollte niemandem etwas Böses. Er ist ein herzensguter Mensch, der niemals mit Absicht jemanden verletzen oder respektlos sein würde."

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar Staffel sieben

Instagram / sassysxclassys Saskia und Enrico, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten

