Single und glücklich: Janin Ullmann ist nicht auf der Suche

Janin Ullmann (43) startet als neue Moderatorin der Reality-Show "Temptation Island VIP" durch, die ab dem 6. Oktober auf RTL+ zu sehen ist. In dem Format begleitet sie Paare, die getrennt voneinander in luxuriösen Villen leben und von flirtwilligen Singles umgeben sind. Dabei wird die Liebe der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Doch während sie auf dem Bildschirm so manches Herz brechen sieht, genießt die Moderatorin privat ihr Single-Dasein in vollen Zügen. "Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single", verrät Janin im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Für sie sei es wichtig, sich selbst zu genügen: "Ich bin komplett."

Die einstige VIVA-Moderatorin, die auch durch Formate wie Make Love, Fake Love und die Normalo-Version von Temptation Island führt, bringt ihre eigene Erfahrung in die neue Show ein. Sie definiert Fremdgehen als das Überschreiten von zuvor festgelegten Grenzen innerhalb einer Beziehung und betont, wie entscheidend Respekt und Wertschätzung seien. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Schauspieler Kostja Ullmann (41), die von 2016 bis 2018 dauerte, arbeitete Janin hart daran, ihr Selbstwertgefühl zurückzugewinnen. Heute konzentriert sie ihre Energie lieber auf ihre Karriere und betont, dass sie nur dann eine neue Beziehung eingehen würde, wenn der Partner ihr ohnehin erfülltes Leben zusätzlich bereichern würde.

Janin zeigt sich in Interviews nicht nur als selbstbewusst, sondern auch als reflektiert, vor allem, was Herausforderungen abseits der Kameras betrifft. In der Vergangenheit sprach sie über prägende Erfahrungen wie sexuelle Belästigung auf der Straße und schilderte offen, wie sie sich in solchen Momenten bedroht fühlte. Solche Erlebnisse haben sie nicht nur geerdet, sondern auch gestärkt. Ihre Fans bewundern sie für ihre Authentizität und Unabhängigkeit, die sie sowohl im Beruf als auch privat ausstrahlt – ein Vorbild für viele, denen sie zeigt, dass echtes Glück immer bei einem selbst beginnt.

Getty Images Janin Ullmann im Mai 2025

Getty Images Kostja und Janin Ullmann, 2018

Getty Images Janin Ullmann bei der Bambi-Verleihung 2023