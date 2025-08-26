Fans gespalten: Vanessa Mai überrascht mit neuem Look

Vanessa Mai (33) hat ihre Fans auf Instagram jetzt mit einem neuen Look überrascht: Statt mit ihrer gewohnten brünetten Mähne präsentierte sich die Sängerin in einem Video plötzlich als Blondine. In dem Clip, untermalt von ihrem aktuellen Song "Für mich bist du Liebe", posierte sie mit helleren, kühleren Haaren vor der Kamera. Gefilmt wurde der Clip in London – den Grund für ihren Aufenthalt will sie allerdings erst am kommenden Sonntag verraten.

Die Reaktionen auf den plötzlichen Farbwechsel fielen gemischt aus. Während einige die Veränderung begeistert feierten – "So einer Schönheit wie dir steht eben einfach alles" – sehnten sich andere nach dem vertrauten Look zurück. Kommentare wie "Ich fand dunkel besser" oder "Braun steht dir besser, aber wenn dir blond gefällt, dann gefällt es mir auch" spiegelten die Gefühle der Follower wider. Doch bald stellte sich heraus: Die neue Haarfarbe war gar nicht echt, sondern nur das Ergebnis eines Filters, wie aufmerksame Follower schnell bemerkten.

Schon vor ein paar Monaten hatte Vanessa mit einem Instagram-Post für Aufmerksamkeit gesorgt. Damals zeigte sie sich komplett ungeschminkt und mit allen kleinen Makeln, die das Leben so mit sich bringt – von Pickeln über Sonnenbrand bis zu alten Piercinglöchern. "Niemand ist 24/7 makellos. Haut lebt!" schrieb sie dazu und veröffentlichte eine Fotoserie mit 19 privaten Aufnahmen. Für diesen Mut erhielt sie viel Zuspruch: "Liebe alles daran! Es hat dich bestimmt Überwindung gekostet, diesen Post zu machen – danke dafür", kommentierte ein Fan stellvertretend für viele andere.

