Bei Papas Shows: Vanessa Mai musste auf Stühlen schlafen

Vanessa Mai (33) liebt eine Sache ganz besonders: Schlaf. Dies enthüllte sie im Podcast der "Zeit", in dem sie offen über ihre Alltagsgewohnheiten berichtete. "Ich liebe Schlaf", erklärte sie und betonte, wie wichtig diese Erholung für sie ist. Bereits als Kind habe sie gelernt, überall schlafen zu können, selbst auf zwei Stühlen, während sie ihren Vater bei seinen Auftritten begleitete. Heute, in ihrem stressigen Berufsleben, schätzt sie diese Fähigkeit besonders und gibt zu: "Die Mutti geht um halb zehn ins Bett." Schlaf sei für sie ein essentielles Mittel zur Regeneration, selbst ein Mittagsschläfchen sei ein wichtiger Bestandteil ihrer Routine.

Wenn die Sängerin nicht gerade auf der Bühne steht oder für neue Projekte unterwegs ist, genießt sie die Wochenenden daheim – vor allem mit ihrem Ehemann Andreas Ferber und ihrem Mops. Ihre Beziehung begann 2013, als sie sich bei einem Casting für die Band "Wolkenfrei" begegneten. Andreas wollte die Beziehung zunächst rein beruflich halten, doch Vanessa war entschlossen. "Ein Dreivierteljahr musste ich um ihn kämpfen", verriet sie dazu in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus, denn seit 2017 sind die beiden glücklich verheiratet und gelten als eines der Traumpaare der Schlagerwelt.

Musik und Familie spielen in Vanessas Leben schon lange eine zentrale Rolle. Bereits als siebenjähriges Mädchen betrat sie mit ihrem Vater die Bühne, der mit seiner Band auf Hochzeiten auftrat. Diese frühen Erfahrungen haben die Sängerin, die kürzlich eine Schockdiagnose erhielt, geprägt und den Grundstein für ihre heutige Karriere gelegt. Doch auch abseits des Rampenlichts hat Vanessa mit Andreas eine stabile und liebevolle Konstante in ihrem Leben gefunden. So gelingt es ihr, trotz eines hektischen Alltags, ein ausgewogenes und erfülltes Leben zu führen.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Urlaub auf den Malediven im Oktober 2024

Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024