"Fluch der Karibik"-Comeback? Orlando Bloom hätte Lust

Orlando Bloom (48), bekannt für seine Rolle als Will Turner in der beliebten Fluch der Karibik-Reihe, hat bei der Fan Expo Chicago über ein mögliches Comeback gesprochen. Der Schauspieler, der in vier der fünf Filme der erfolgreichen Franchise mitspielte, zeigte sich offen für eine Rückkehr – allerdings unter bestimmten Bedingungen. "Alles hängt vom Drehbuch ab", erklärte er laut Entertainment Weekly. Besonders betonte er, wie wichtig es ihm wäre, wieder gemeinsam mit seinen damaligen Co-Stars wie Johnny Depp (62) und Keira Knightley (40) vor der Kamera zu stehen: "Ich denke, der Weg zum Erfolg besteht darin, alle zurückzuholen. Das heißt, wenn sie können und wenn alle zurückkommen wollen."

Die Zukunft der Filmreihe wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Während Produzent Jerry Bruckheimer (81) bestätigte, dass derzeit an mehreren Ideen gearbeitet wird, darunter auch ein Spin-off mit Margot Robbie (35), bleibt unklar, ob Johnny nach seiner umstrittenen Verhandlung und Keira nach ihrer deutlichen Absage an Großproduktionen zurückkehren würden. "Man überlegt, wie man es angeht", sagte Orlando. Auch die Möglichkeit einer weiblichen Hauptfigur, die Captain Jack Sparrow verkörpert, scheint im Raum zu stehen.

Orlando selbst hat eine besondere Verbindung zu seiner Rolle. Die Abenteuer auf hoher See machten ihn Anfang der 2000er-Jahre zu einem internationalen Star und brachten ihm weltweit Anerkennung ein. "Ich persönlich würde mich freuen, alle wiederzusehen", so der Hollywoodstar vielversprechend. Vielleicht wartet er nicht nur darauf, Will Turner erneut Leben einzuhauchen, sondern auch auf ein Stück Nostalgie aus einer Zeit, die die Karriere des Schauspielers maßgeblich prägte.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

ActionPress/United Archives GmbH Keira Knightley und Johnny Depp

Getty Images Jerry Bruckheimer, 2023