Genau wie Ex Katy Perry: Orlando Bloom datet wieder

Orlando Bloom (48) scheint nach der Trennung von Katy Perry (40) sein Leben wieder in Schwung zu bringen. Der Schauspieler wurde in den letzten Wochen mehrfach beim Besuch der schicken Rex Rooms-Cocktailbar in Chelsea, London, gesichtet. Dabei fiel besonders eine mysteriöse Brünette an seiner Seite auf, mit der er sich offensichtlich blendend verstand. Laut einem Insider, der der Zeitung The Sun berichtet haben soll, hält Orlando es jedoch locker: "Er hat Spaß, aber es ist alles eher entspannt. Gerade genießt er das Leben."

Parallel dazu sorgt Katy Perry, mit der Orlando jahrelang eine Beziehung führte und die Mutter ihrer fünfjährigen Tochter Daisy Dove ist, für Schlagzeilen. Die Sängerin soll in einer neuen Romanze mit Justin Trudeau (53), dem früheren Premierminister Kanadas, angekommen sein. Im Juli wurden die beiden bei einem Dinner in Montreal gesehen, später auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens beobachtet. Dabei hielten sie sich nicht zurück und tauschten vor den Augen eines überraschten Zeugen Zärtlichkeiten aus, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Beitrag von Justins Ex-Frau Sophie Trudeau auf Instagram, in dem sie über das Loslassen schrieb: "Nichts, was wir lieben, ist dazu bestimmt, behalten zu werden."

Orlando und Katy hatten stets betont, dass ihre Trennung einvernehmlich gewesen sei und beide das Beste füreinander wünschten. Im Mittelpunkt steht für beide nach eigenen Aussagen das Wohl ihrer Tochter. Während Orlando vor seinem neuen Lebensabschnitt steht und offensichtlich wieder auf Partnersuche ist, scheint auch die Sängerin, die zuvor mit Russell Brand (50) verheiratet war, nach vorne zu blicken. Orlando erinnerte in der Vergangenheit daran, wie wichtig ihm ein respektvoller Umgang auch in schwierigen Zeiten sei.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025