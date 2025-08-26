Lily Phillips treibt Eltern wegen OnlyFans zur Verzweiflung

Als Erotikmodel sorgt Lily Phillips (24) mit ihrer Karriere immer wieder für heftige Diskussionen. Die junge Frau ist auf der Plattform OnlyFans aktiv, auf der sie durch freizügige und pornografische Inhalte Millionen verdient. In einer BBC-Dokumentation zeigte sich, dass ihre Eltern Emma und Lindsay stark unter ihrer Berufswahl leiden. Sie boten sogar an, ihr Haus zu verkaufen, falls Lily im Gegenzug ihre Tätigkeit aufgeben würde. "Es geht uns um ihre Sicherheit und die Erniedrigung", erklärte ihr Vater in der Sendung. Trotz des emotionalen Appells ihrer Familie bleibt Lily fest entschlossen, ihre Karriere fortzusetzen.

Bereits seit Jahren wissen ihre Eltern von ihrem Schaffen auf OnlyFans. Zunächst hielten sie es für harmlose Fotoshootings in Bade- und Unterwäsche, doch mit Lilys zunehmender Bekanntheit wurden sie mit der vollen Realität konfrontiert. Ihren endgültigen Durchbruch erzielte Lily im vergangenen Jahr, als sie mit einem umstrittenen Weltrekord 101 Männer an einem Tag befriedigte. Nun plant sie ein noch ambitionierteres Vorhaben: Sex mit 1000 Männern innerhalb von 24 Stunden. Trotz harscher Kritik und sogar Todesdrohungen von Außenstehenden zeigt sie sich in Interviews selbstbewusst und erklärt, dass ihr Job ihr einen Sinn im Leben gibt.

Bereits vor vier Monaten hatte Lily in einem YouTube-Interview klargestellt, wie sehr sie ihren ungewöhnlichen Lebensweg liebt. Auf die Frage, ob sie irgendwann ans Aufhören denke, sagte sie entschieden: "Nein. Niemals. Ich liebe meinen Job." Stattdessen träume sie sogar davon, das Ende ihres Lebens auf besonders spektakuläre Weise zu erleben – nämlich während des Geschlechtsakts. Fitness spielt für das Erotikmodel dabei kaum eine Rolle. "Ich mag es nicht, Gewichte zu heben. Das ist mir zu viel", erklärte sie damals offen. Stattdessen halte sie sich lieber mit Schönheitsoperationen in Form, wie sie es bei einem kürzlichen "kleinen BBL" stolz demonstrierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Pornodarstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, März 2025