Nach Waldbrand: Kim Virginia Hartung gibt Gesundheitsupdate

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) setzen ihre Weltreise nach einem Schreckmoment in Spanien fort. Die beiden fuhren vor wenigen Tagen durch einen Waldbrand, der sie in eine gefährliche Situation brachte. Die Influencerin meldet sich nun via Instagram mit einem Update bei ihren Fans: "Wir waren übrigens beim Arzt und es kam nichts raus. Haben keine körperlichen Schäden durch den Qualm mitgenommen."

Die Social-Media-Bekanntheit nutzt die Gelegenheit, um die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen zu betonen. "Das ist auch ein kleiner Reminder an dich: Lieber zweimal zum Arzt gehen, als kein Mal", erklärt sie eindringlich. Kim ergänzt erleichtert, dass sowohl ihr als auch Nikola keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das gefährliche Ereignis widerfahren sind. "Meine Atmung ist übrigens auch tiptop. […] Wir haben von dem Waldbrand nichts Negatives körperlich mitgenommen. Habe ich mir anscheinend eingebildet", fügt sie hinzu.

Ihre Weltreise steckt voller Abenteuer, und nicht alle Momente verlaufen reibungslos. In der Vergangenheit berichtete Kim bereits von seltsamen Vorkommnissen in einer ihrer Unterkünfte, in der unheimliche Geräusche und rätselhafte Vorfälle für Gänsehaut sorgten. Die gemeinsamen Reisen scheinen das Paar allerdings nur noch enger zusammengeschweißt zu haben. Fans von Kim und Nikola können sich sicher sein, dass es in den kommenden Wochen weitere spannende Geschichten und Eindrücke von ihren Erlebnissen in der Ferne geben wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars