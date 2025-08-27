Kim Virginia Hartung ruft bei Restaurantbesuch die Polizei

Ein Abendessen auf Zypern verlief für Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29), die sich derzeit auf ihrer Europareise befinden, völlig anders als geplant. Bei einem Restaurantbesuch wurde das Realitystar-Paar Zeuge einer schockierenden Szene. Der Besitzer der Lokalität schlug vor ihren Augen eine Katze, um sie aus seinem Lokal zu vertreiben. Empört wandte sich Kim umgehend an ihre Instagram-Follower: "Wir reden gerade mit der Polizei wegen des Restaurantbesitzers. Werden definitiv Anzeige stellen."

Zur Veranschaulichung veröffentlichte Kim später ein Video, das die hitzige Situation dokumentiert. Darin zu sehen: der aufgebrachte Besitzer, der lautstark argumentiert. Kim erklärte weiter, die Katze sei durch den Angriff verletzt worden. "Da gibt es definitiv andere Mittel, als Tiere zu misshandeln", kritisierte sie, sichtlich bewegt. Da die Katze augenscheinlich verletzt war, machten sich Kim und Nikola daraufhin auf die Suche nach einem Tierarzt in der Umgebung. Noch in derselben Nacht wollten sie die medizinische Versorgung des Tieres sicherstellen und hofften, auch zu so später Stunde Hilfe zu finden.

Die Reise durch Europa hält für Kim und Nikola offenbar nicht nur positive Überraschungen bereit. Bereits vor wenigen Tagen fanden sich die beiden in einer bedrohlichen Lage wieder, als sie in Spanien durch einen Waldbrand fahren mussten. "Wir sind gestern Abend mitten in einen großen Waldbrand gefahren in Monda", schilderte Kim schockiert auf Instagram. Später meldete sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Followern: "Wir waren übrigens beim Arzt und es kam nichts raus. Haben keine körperlichen Schäden durch den Qualm mitgenommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025