Shannen Dohertys Erbe: Ex-Mann schuldet ihr noch Millionen

Der Nachlass der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (†53) erhebt schwere Vorwürfe gegen deren Ex-Mann Kurt Iswarienko. Laut einem Bericht von Us Weekly soll er sich weigern, Gelder zu zahlen, die er gemäß der Scheidungsvereinbarung, die nur einen Tag vor Shannens Tod im Juli 2024 finalisiert wurde, schuldet. Zu den Streitpunkten gehört unter anderem ein Haus in Dripping Springs, Texas, das einen geschätzten Wert von knapp 1,3 Millionen Euro hat und laut Vereinbarung verkauft werden sollte. Zudem steht eine Zahlung in Höhe von 43.000 Euro aus, die dem Nachlass zustehen soll. Bislang habe Iswarienko auf die erhobenen Vorwürfe nicht reagiert.

Die getroffene Scheidungsvereinbarung zwischen Shannen und ihrem Ex-Mann sah vor, dass bestimmte Vermögenswerte aufgeteilt werden. Shannen wurde unter anderem ihre Villa in Malibu, mehrere Bankkonten und ihre Produktionsfirma zugesprochen. Zudem sicherte sie sich Residualzahlungen aus ihrer Zeit bei den Serien Beverly Hills, 90210 und Charmed. Kurt hingegen erhielt das gemeinsame Flugzeug, manche Firmenbeteiligungen und andere wertvolle Besitztümer. Doch laut Christopher Cortazzo, dem Verwalter von Shannens Nachlass, habe Iswarienko weder das Haus wie vereinbart auf den Markt gebracht noch eine Liste seiner Werke erstellt, deren Einnahmen ebenfalls geteilt werden sollten.

Shannen, die durch Serien wie "Charmed" und "Beverly Hills, 90210" berühmt wurde, heiratete Kurt Iswarienko 2011. Die Ehe, die 2023 geschieden wurde, stand nach Jahren des Kampfes gegen ihre Krebserkrankung besonders im Fokus ihrer letzten Lebensmonate. In einem emotionalen Statement im Rahmen der Scheidung schilderte sie ihre finanziellen Sorgen: "Aufgrund meiner wiederkehrenden gesundheitlichen Probleme war ich größtenteils nicht in der Lage zu arbeiten und habe keine zukünftigen Beschäftigungsaussichten", erklärte sie laut Gerichtserklärung. Vor ihrem Tod äußerte Shannen zudem einen Herzenswunsch: Ihre Asche sollte in Malibu verstreut werden, an einem Ort, der sie stets an ihren geliebten Vater erinnerte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin