Schwangere Kathi Wagener macht sich aktuell viele Sorgen

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) erwartet ihr drittes Kind und steht gleichzeitig vor einer emotional schweren Phase: Mitten in der Schwangerschaft hat sie sich von Kevin Yanik (27) getrennt. Jetzt meldet sich Katharina auf Instagram zu Wort und schildert, wie sehr sie die Situation belastet. Die Influencerin berichtet, dass sie immer wieder von einer Geburt im Auto träumt, und dass sie Angst hat, zu spät in der Klinik anzukommen. Dabei kreisen ihre Gedanken um ganz praktische Fragen: Wer könnte sie fahren, was ist mit den Kindern Mari und Leano, und wie schafft sie es rechtzeitig? Nach einigen stillen Tagen erklärt sie ihrer Community offen, warum sie sich zurückgezogen hat.

Auf Instagram beschreibt Katharina ihre Lage in deutlichen Worten und macht ihre Sorgen greifbar. "Hey ihr Lieben, ich habe mich ein paar Tage zurückgehalten. Mir geht es aktuell einfach nicht gut", schreibt sie in ihrer Story. Deshalb lese sie bereits nach, worauf sie achten müsse, falls es wirklich so komme, dass sie sich eigenständig ins Krankenhaus fahren muss. Auch die Logistik beschäftigt sie: "Ich denke darüber nach, wer mich überhaupt fahren könnte oder ob ich selber fahre – Kevin hat ja kein Auto." Ihr Fazit fällt ehrlich aus: "Mein Kopf geht aktuell also jedes Szenario durch – außer das, dass alles gut läuft. Daher habt ihr nichts gehört von mir", so Katharina auf Instagram.

Abseits der aktuellen Sorgen ist Katharina vielen Followern aus Reality-Formaten und Social Media vertraut, wo sie ihr Familienleben und ihren Alltag teilt. Die Influencerin spricht häufig direkt mit ihrer Community, bittet um Verständnis und gibt Einblicke in persönliche Routinen mit Mari und Leano. Freunde und Fans schätzen an ihr, dass sie Herausforderungen nicht ausblendet, sondern anspricht und damit auch anderen werdenden Müttern eine Stimme gibt. Nach der Trennung von Kevin konzentriert sich die dreifache Mama in spe auf ihre Familie und die Vorbereitung auf das Baby. In ruhigeren Momenten zeigt sie online kleine Ausschnitte aus ihrem Zuhause, teilt Erinnerungen mit den Kindern und lässt ihre Follower an den Gefühlen rund um die bevorstehende Geburt teilhaben.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025