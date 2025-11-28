Chris Pratt und Katherines erstes Date fand im Stall statt

Chris Pratt (46) und Katherine Schwarzenegger (35) erinnern sich an ihr erstes Date, das alles andere als gewöhnlich war. In einem Interview mit Extra verriet Katherine, dass sie die Initiative ergriff und den Schauspieler zu einem besonderen Ort brachte. Statt eines typischen Abendessens oder Kinobesuchs entschied sie sich, ihn zu einem Ausflug nach Carpinteria mitzunehmen. Dort wollte sie ihren Pferden einen Besuch abstatten. "Ich nahm ihn mit zum Stall. Wir kannten einander überhaupt nicht", gestand Katherine. Während der fünfstündigen Autofahrt ergaben sich zahlreiche Gespräche. Beide merkten: Das passt! Vor Ort lernte Chris dann direkt Katherines geliebtes Pferd Cinco kennen, das ihr zufolge die neue Bekanntschaft "absegnete".

Katherine und Chris trafen sich erstmals in der Kirche. Dort warf Chris seiner späteren Frau bereits ein paar verstohlene Blicke zu, wie er später verriet. Doch erst fünf Jahre nach ihrer ersten Begegnung begannen sie, miteinander auszugehen. Die Location für das erste Date war außergewöhnlich, aber rückblickend ideal, um sich besser kennenzulernen. "Ein fünfstündiger Roadtrip mit jemandem, den man kaum kennt, ist definitiv nicht ohne Risiko", so die Tochter von Arnold Schwarzenegger (78). Doch die unkonventionelle Idee zahlte sich aus. Der spontane Ausflug in den Stall war der Startpunkt ihrer erfüllten Beziehung.

Inzwischen können Chris und Katherine auf eine sechsjährige Ehe zurückblicken und genießen ihr harmonisches Familienleben. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die Töchter Lyla Maria und Eloise Christina sowie den kleinen Sohn Ford Fitzgerald. Katherine, die auch als Autorin bekannt ist, betont in Interviews immer wieder, wie wichtig das Familienleben für sie und Chris ist und wie sehr sie ihren Alltag genießen. Manchmal lassen sie ihre Fans auf Instagram mit privaten Bildern an ihrem Familienleben teilhaben. Abseits der roten Teppiche setzen sie auf ausgiebige Familienzeit und Routinen, die Ruhe spenden, wie Spaziergänge und gemeinsame Ausflüge in die Natur. Dass ihr gemeinsamer Lebensweg in einer Scheune begann, passt zu ihrer bodenständigen Liebesbeziehung.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "The Electric State"-Premiere, Februar 2025

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2024

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2023