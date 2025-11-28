Megan Fox und MGK genießen Familienausflug mit Tochter Saga

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) wurden bei einem seltenen gemeinsamen Familienausflug mit der gemeinsamen Tochter im Los Angeles Zoo gesichtet. Das ehemalige Paar, das vergangenes Jahr seine Beziehung noch vor Geburt des Kindes beendet hatte, verbrachte den Abend in der festlich beleuchteten Kulisse der "L.A. Zoo Lights", wie bei Page Six zu sehen ist. Beide wirkten entspannt und gut gelaunt. MGK, der eigentlich Colson Baker heißt, trug die kleine Tochter Saga in einer Babytrage und bewies damit seine fürsorgliche Seite, während Megan neben ihm den Kinderwagen schob. Gemeinsam hielten sie für Fotos inne und machten Selfies, unter anderem vor leuchtenden Neonflügeln, die eine magische Atmosphäre zauberten.

Seit der Geburt der kleinen Saga zeigen sich die beiden jedoch oft als engagierte Eltern, die ihr Bestes tun, um dem Familienleben gerecht zu werden. Saga lebt vorwiegend bei Megan, während MGK sie regelmäßig besucht, um sich um seine Tochter zu kümmern. Ein Insider will People verraten haben: "Er verbringt so gut wie jede Nacht mit dem Baby bei ihr, und sie verhalten sich wie ein Paar, aber sie haben ihrer Beziehung keinen Namen gegeben und nichts Offizielles daraus gemacht." Der Musiker teilte in Interviews mehrfach seine Freude über die Vaterrolle und betonte, wie wichtig ihm die Zeit mit der Kleinen sei. Trotz ihres Beziehungsendes lobte MGK Megan, die er als "phänomenale Mutter" beschrieb.

Hinter der Namenswahl von Saga steckt eine besondere Bedeutung, wie der Rapper einst erklärte. Inspiriert von einer norwegischen Göttin stehe der Name für eine epische Geschichte einer Reise voller "Liebe, Schmerz und Magie". Neben Saga hat Megan drei Söhne aus ihrer vorherigen Ehe mit Brian Austin Green (52). MGK, der auch Vater einer jugendlichen Tochter ist, hat in der Vergangenheit offen über Höhen und Tiefen seiner Romanze mit Megan gesprochen. Ihr Treffen im Zoo zeigt, dass die beiden sich weiterhin Mühe geben, trotz aller Differenzen als Familie zusammenzuhalten und ihrer Tochter eine harmonische Kindheit zu bescheren.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly