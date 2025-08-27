Noch ein Kind? Jenefer Riili will vorher erst heiraten

Jenefer Riili (32) hat in einer Instagram-Fragerunde intime Einblicke in ihre Zukunftspläne gewährt. Die Schauspielerin, die bereits einen Sohn namens Milan mit ihrem Ex-Partner Matthias Höhn (29) hat, ist seit fast einem Jahr glücklich mit ihrem Partner Daniel liiert. Auf die Frage eines Fans, ob sie und Daniel weiteren Nachwuchs planen, antwortet Jenefer offen: "Ja, aber mir ist es wichtig, erst zu heiraten."

Für Jenefer steht die Ehe als ein fundamentaler Schritt vor einer möglichen Erweiterung ihrer Familie im Fokus. "Ich mag Schritt für Schritt gehen und sehe es als Fundament, erst mal für uns als Paar", erklärt sie weiter. Neben diesem Einblick in ihre Träume spricht die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit in der Fragerunde auch über die Bedeutung von Stabilität und gemeinsamen Zukunftsplänen in ihrer Beziehung.

Bereits in der Vergangenheit hat Jenefer betont, dass ihr kleiner Sohn Milan eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Trotz der Trennung von ihrem Ex Matthias scheint sie ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen und einen neuen, positiven Weg eingeschlagen zu haben. In Daniel hat sie offenbar einen Partner gefunden, mit dem sie sich ein solides Fundament für die Zukunft vorstellen kann. Ob die Hochzeit und ein weiteres Kind in absehbarer Zeit folgen, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und irh Sohn Milan, 2025

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

