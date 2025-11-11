Alessandras Reality-Debüt: Das sagt Schwester Jenefer Riili

Alessandra Riili hat ihren Einstand in der Realitywelt mit einem abrupten Abschied beendet: Wegen gesundheitlicher Probleme verließ sie Der Promihof vorzeitig. Im Promiflash-Interview erzählte sie nun, wie Schwester Jenefer Riili, die als Schauspielerin und Realitystar bekannt ist, ihren TV-Einstieg erlebt hat. "Sie war stolz! Sie weiß, dass ich echt bin und mich nicht verstelle. Sie meinte, ich hab's genauso gemacht, wie sie's erwartet hat", erklärte Alessandra.

Für Alessandra war es eine große Unterstützung, dass ihre Schwester ihr schon vor Beginn der Sendung wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben hatte. Jenefer (32) habe sie ermutigt, authentisch zu bleiben. "Bleib du selbst, egal wie’s geschnitten wird – Authentizität kommt immer durch", lautete der Rat ihrer großen Schwester. "Und genau das habe ich versucht umzusetzen", erklärte Alessandra.

Obwohl "Der Promihof" für Alessandra kein einfaches Erlebnis war – immerhin musste sie die Show aus gesundheitlichen Gründen abbrechen –, könnte die Teilnahme dennoch der Start ihrer Reality-Karriere gewesen sein. Ein bisschen bereut habe sie den Abbruch trotzdem, sagte sie. Sie hätte gerne gesehen, wie weit sie im Verlauf der Show gekommen wäre. Mit ihrer authentischen Art hat sich die TV-Neueinsteigerin aber schon jetzt einen Namen gemacht.

Instagram / DEF0seni0JI Jenefer Riili und Alessandra Riili, Schauspielerinnen

Instagram / alessandra_riili Alessandra und Jenefer Riili

RTLZWEI Alessandra Riili bei "Der Promihof"