Darum wollen Selena Gomez und Benny keinen Hochzeitstanz

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben entschieden, bei ihrer bevorstehenden Hochzeit auf einen klassischen Eröffnungstanz zu verzichten. Im Podcast "Table Manners" mit Jessie und Lennie Ware erklärte die Sängerin, dass sie sich dabei unter den Blicken aller Gäste unwohl fühlen würde. Benny ergänzte humorvoll, dass es wohl an Selenas zurückhaltender Art liegt. Doch ein Tanz darf nicht fehlen: Selena plant einen besonderen Moment mit ihrem Großvater mütterlicherseits, der bei der Hochzeit ihrer Mutter nicht anwesend sein konnte.

Die Eheschließung wird trotz des Verzichts auf den Eröffnungstanz ein festlicher Anlass. Selena und Benny, die seit Dezember 2024 verlobt sind, haben bereits Details zu den Feierlichkeiten enthüllt. Geplant ist unter anderem eine traditionelle Hora, der berühmte jüdische "Stuhltanz", der ihre Gäste sicher zum Feiern animieren wird. Die Vorfreude bei den beiden scheint groß, und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Bereits vor drei Wochen hatte Selena in einem Podcast ihre Vorfreude auf den großen Tag offenbart. "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt", schwärmte die Sängerin. Damals verriet sie außerdem, dass sie sich ihr Lieblingsdessert Biscuits and Gravy für die Feier wünscht. Auf Traditionen wollte sie trotzdem nicht ganz verzichten und zog zumindest einen kleinen Hochzeitskuchen in Betracht, den das Paar später einfrieren möchte.

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025