"Promihof"-BFFs: Haben Alessandra und Aurelia noch Kontakt?

Alessandra Riili und Aurelia Lamprecht haben während ihrer Teilnahme bei Der Promihof eine enge Freundschaft geschlossen. Besonders emotional wurde es, als Alessandra die Show krankheitsbedingt verlassen musste. Aurelia war am Boden zerstört und konnte ihre Tränen beim Abschied kaum zurückhalten. Doch wie sieht es nach dem Ende von Alessandras Zeit im Format aus? Im Interview mit Promiflash gibt Alessandra nun spannende Einblicke in den aktuellen Status ihrer Freundschaft mit Aurelia.

Die Reality-TV-Teilnehmerin zeigt sich im Gespräch sichtlich bewegt von Aurelias Reaktion. "Das hat mich total berührt. Wir hatten eine ehrliche Verbindung, das war keine Show", erklärte Alessandra gegenüber Promiflash. Auch nach dem Ende ihrer gemeinsamen Zeit in der Show stehen die beiden Frauen weiterhin in Kontakt. Wie Alessandra verrät, schreiben sie "ab und zu" miteinander und halten so den Kontakt. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie sich wiedersehen.

Leider musste Alessandra ihre Teilnahme bei "Der Promihof" überraschend krankheitsbedingt abbrechen. Die Entscheidung fiel ihr zwar schwer, doch ihre gesundheitlichen Probleme ließen ihr keine andere Wahl. Aurelia reagierte daraufhin tief getroffen: "Das ist einfach zu viel. Alessandra und ich haben uns so gefunden und direkt verstanden. Das macht mich echt fertig." Heute ist Alessandra wieder wohlauf – und trotz ihres unerwarteten Ausstiegs hat sie offenbar eine echte Freundin gewonnen.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Alessandra Riili und Aurelia Lamprecht

RTLZWEI Saskia Beecks, Aurelia Lamprecht und Alessandra Riili und weitere Teilnehmer bei "Der Promihof"

RTLZWEI Alessandra Riili und Giulia Siegel bei "Der Promihof"

