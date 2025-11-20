Aurelia verrät: Das passierte nach dem "FBoy Island"-Finale

Aurelia Lamprecht war in der neuen Reality-TV-Show "Fboy Island" eine von drei Damen, die den richtigen Partner gesucht haben. Am Ende stand sie jedoch zwischen zwei Männern und wirkte eher unglücklich. Für die Love Island-Bekanntheit war die Zeit turbulenter und emotional fordernder als erwartet, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät. "Luca war für mich eine Entscheidung aus dem Kopf, Alessandro eine Entscheidung aus dem Herzen. Am Ende habe ich mich nur aus kleinen Momenten und einem damaligen Gefühl heraus für Luca entschieden, aber nie gegen Alessandro", erklärt sie ihren inneren Konflikt und fügt hinzu: "Meine emotionale Reaktion im Finale hat gezeigt, dass ich mich innerlich eigentlich gar nicht entscheiden wollte."

Doch mit der getroffenen Entscheidung war das Liebesdreieck um Aurelia, Alessandro und Luca noch nicht aufgelöst. "Auf dem Rückflug hat Alessandro mich im Flugzeug geküsst und Luca hat das mitbekommen. Er war verletzt und hat mich vor die Wahl gestellt", schildert Aurelia. Ihre Psyche sei zu diesem Zeitpunkt "am Limit" gewesen und sie wünschte sich, Abstand zu gewinnen. Aurelia erzählt: "Nach der Show habe ich mich deshalb von beiden distanziert und den Kontakt beendet." Am Ende habe sie also weder mit Alessandro noch mit Luca das große Liebesglück gefunden.

Ein halbes Jahr nach dem Ende der Dreharbeiten gab es ein klärendes Gespräch mit Alessandro. "Erst zu diesem Zeitpunkt war ich stabil genug, um darüber zu sprechen. Wir haben uns ausgesprochen, uns umarmt und das Thema abgeschlossen", beschreibt Aurelia. Zwischen ihr und Luca habe bis vor Kurzem ebenfalls Funkstille geherrscht. "Vor ein paar Wochen gab es noch ein langes Telefonat mit Luca, in dem wir ebenfalls alles geklärt haben", erzählt die Frankfurterin und betont: "Es gibt also nichts Ungelöstes und nichts, worüber man spekulieren müsste. Für mich ist dieses Kapitel beendet."

Heute hat Aurelia aus ihrer Erfahrung bei "FBoy Island" gelernt, dass es kein gutes Zeichen ist, wenn man sich zwischen zwei potenziellen Partnern nicht entscheiden kann. Die aktuelle Der Promihof-Kandidatin steht zu ihrer Entscheidung, statt einen Mann lieber sich selbst zu wählen und bereut nichts. "Ich bin Single und sehr glücklich damit. Ich brauche keinen Mann an meiner Seite [...] – mein Leben ist gerade so voll und schön, ich hätte gar keine Zeit dafür", freut sie sich.

Imago Aurelia Lamprecht bei Fame Fighting 2 im November 2024

Prime Video Die "Fboy Island"-Kandidaten 2025

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Dezember 2023