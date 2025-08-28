Ellen DeGeneres teilt Einblicke in ihr idyllisches Landleben

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) genießen ihr neues Leben in England in vollen Zügen. Auf Instagram teilte Ellen kürzlich ein Video, das Portia beim Ausritt auf ihrem Pferd durch die malerische Landschaft der Cotswolds zeigt. Die Schauspielerin strahlt dabei über beide Ohren und scheint ihr persönliches Paradies gefunden zu haben. "Portia lebt ihren Traum, reitet mit ihrem Pferd durch die englische Landschaft und ins Dorf", schrieb Ellen humorvoll und fügte hinzu: "Hoffentlich kommt sie bald nach Hause!". Das Paar ist erst im letzten Jahr dauerhaft nach Großbritannien gezogen und hat kürzlich sogar sein Anwesen verkauft, um in ein noch größeres Haus mit Pferdehof in der Gegend umzuziehen.

Grund für diesen Schritt sei der Platzbedarf für Portias geliebte Pferde. Ellen erklärte dem Magazin The Wall Street Journal, dass sie ein Zuhause brauchten, das genügend Weiden und eine Pferdeanlage bietet. Seit dem Umzug nach England hat das Paar nicht nur für Portias Tiere eine neue Umgebung geschaffen, sondern auch das ruhige Landleben voll angenommen. Ihre Entscheidung, in Großbritannien sesshaft zu werden, fiel nach den US-Wahlen 2024, da sie Donald Trumps (79) Rückkehr ins Weiße Haus zum Anlass nahmen, den Vereinigten Staaten den Rücken zu kehren. "Wir sind nicht gegangen, um zurückzukehren", so Ellen in einem Interview.

Abseits des hektischen Showbusiness genießen die beiden Frauen in ihrem neuen Leben auch private Meilensteine. So feierten Ellen und Portia erst vor wenigen Tagen ihren 17. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass postete Ellen ein rührendes Video, das einen Einblick in ihren Hochzeitstag gibt. Ihre Verlobung und Hochzeit hatten damals ein starkes Zeichen gesetzt, da ihre Ehe eine der bekanntesten gleichgeschlechtlichen Verbindungen in der Unterhaltungsbranche ist. Trotz ihrer Berühmtheit betonen die beiden immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem schlichteren Lebensstil auf dem Land sind, umgeben von Natur und ihren Tieren.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024