Ellen DeGeneres wegen Autounfall in Kalifornien angeklagt

Ellen DeGeneres (67) steht erneut im Rampenlicht – diesmal allerdings nicht wegen ihrer Unterhaltungskünste, sondern aufgrund eines rechtlichen Problems. Die Moderatorin, die inzwischen in Großbritannien lebt, wird in Kalifornien verklagt. Laut einer Klageschrift, die TMZ vorliegt, wird Ellen beschuldigt, im Oktober 2023 ein Stoppschild in Santa Barbara County ignoriert und eine andere Fahrerin in ihrem Tesla gerammt zu haben. Der Unfall soll sich an einer Kreuzung mit Stoppschildern in alle Richtungen ereignet haben. Die Klägerin, die bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, verlangt nun Schadensersatz wegen Fahrlässigkeit.

Die Details der Klage zeichnen ein klares Bild: Die ungenannte Frau behauptet, vorsichtig an der Kreuzung gehalten und die Straße auf weiteren Verkehr überprüft zu haben. Während sie dann die Kreuzung überquerte, sei Ellen angeblich ohne anzuhalten in die Kreuzung eingefahren und habe das Fahrzeug der Klägerin seitlich erfasst. Die genaue Schadenhöhe, die eingefordert wird, ist bislang nicht bekannt. Für Ellen ist dies ein weiteres Kapitel in einer Reihe von Kontroversen, die ihr in den letzten Jahren nachgesagt wurden.

Die Moderatorin, die einst Millionen mit ihrer Talkshow begeisterte, hat sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie mit Vorwürfen über ein toxisches Arbeitsumfeld konfrontiert wurde. Mittlerweile hat sie die USA verlassen und lebt in Europa. Der Rückzug nach Großbritannien sollte eigentlich ein Neustart sein, doch scheinen die alten Probleme sie auch dort nicht loszulassen. Ellen war stets ein Idol für viele Anhänger ihres Humors und ihrer Offenheit, doch diese Klage könnte ihr Leben erneut in Aufregung versetzen.

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkmasterin

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Grammy Verleihung 2020

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024