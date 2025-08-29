Toxisches Arbeitsklima: Neue Vorwürfe gegen Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres (67) gerät erneut in die Kritik: Ex-Mitarbeiter ihrer inzwischen eingestellten Talkshow werfen der Moderatorin vor, ein feindseliges Arbeitsklima geschaffen zu haben. Ein ehemaliger Kameramann schilderte Fox News zufolge, dass Angestellte aus Angst vor ihr oft familiäre Verpflichtungen zurückstellen mussten. Besonders Männer hätten unter der Arbeitsumgebung gelitten. Sie sei distanziert gewesen, wenn Mitarbeiter mit ihrer Ehefrau, der Schauspielerin Portia de Rossi (52), sprachen, heißt es. Ein ehemaliger Kollege beschreibt sogar ihren Blick als "furchteinflößend wie eine Königin, die ihr nächstes Opfer sucht".

Auch prominente Gäste sollen herausfordernde Erlebnisse gehabt haben. So sei Starkoch Gordon Ramsay (58), nachdem er bei einem gemeinsamen Kochsegment die Qualität eines Gerichts kritisierte, jahrelang aus der Show verbannt worden. Ein Mitarbeiter behauptet zudem, Ellen habe in einer Staffel neun Bühnenmanager ausgetauscht, da sie anscheinend Schwierigkeiten mit männlichen Kollegen hatte. Die inzwischen 2022 beendete Talkshow wurde in den letzten Jahren immer wieder Ziel von Vorwürfen über Einschüchterung und eine vergiftete Arbeitsatmosphäre.

Bereits in der Vergangenheit hatten Ex-Mitarbeiter Vorwürfe eines toxischen Arbeitsklimas, gepaart mit Rassismus und Vergeltungsmaßnahmen, laut gemacht. Ellen räumte damals ein, dass sie den Arbeitsumständen nicht ausreichend Beachtung geschenkt habe, und entschuldigte sich öffentlich. Nahestehende Quellen berichten jedoch, dass die Kritik bis heute an ihr nagt und sie sich ungerecht behandelt fühlt. Nach dem Ende ihrer Show und ihrem Umzug in die ländliche Idylle Großbritanniens versucht sie nun, ein zurückgezogenes Leben zu führen. Ellen selbst blendete die anhaltende Diskussion jedoch nie komplett aus. 2024 thematisierte sie die Erlebnisse mit gewohntem Humor in ihrem Comedy-Special "Ellen DeGeneres: For Your Approval": "Ich bin viele Dinge, aber nicht gemein."

Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Golden Globe Awards 2020