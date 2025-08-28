Jimi Blue Ochsenknecht darf jetzt nach Deutschland ausreisen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) kann endlich aufatmen! Das Landesgericht Innsbruck hat entschieden, dass der Schauspieler Österreich verlassen und zurück nach Deutschland reisen darf. Zuvor waren aufgrund eines Verfahrens mehrere Maßnahmen gegen ihn verhängt worden, darunter der Entzug seiner Reisepapiere und eine Kautionszahlung. Die Staatsanwaltschaft bestätigte nun, dass all diese Auflagen aufgehoben wurden. "Es wurde alles aufgehoben. Das Gelöbnis, in Österreich einen Wohnsitz zu nehmen, die Abnahme der Reisepapiere und die hinterlegte Kaution", erklärt Staatsanwalt Hansjörg Mayr gegenüber Bild.

Weiter heißt es von der Staatsanwaltschaft: "Wir waren einverstanden. Die Maßnahmen waren ja nur dafür da, die Fluchtgefahr abzuwenden. Nun hat die Hauptverhandlung stattgefunden, er war ja da." Welche Schritte Jimi nun als Nächstes plant, ist bisher noch nicht bekannt. Da seine Tochter in Deutschland wohnt, liegt es nahe, dass er dem kleinen Mädchen schnellstmöglich einen Besuch abstattet. Denn die vergangene Zeit war wohl nicht nur für Jimi hart, sondern auch für die Beziehung zu seinem Kind.

Jimi hatte nach einer Geburtstagsparty eine Hotelrechnung über 13.626 Euro lange nicht beglichen, was zu einem europäischen Haftbefehl führte. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) war Ende Juni am Hamburger Flughafen festgenommen worden, nachdem er auf gerichtliche Post nicht reagiert hatte. Zu guter Letzt war es seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), die die ausstehende Rechnung beglich, was seine Verhaftung jedoch nicht sofort verhindern konnte. Nach seiner Auslieferung an Österreich kam er schließlich gegen Kaution wieder auf freien Fuß. Bei der Verhandlung am vergangenen Freitag entschied das Gericht nun, dass Jimi eine Geldbuße von 18.000 Euro zahlen muss – in sechs Monatsraten à 3.000 Euro. Wenn alle Raten pünktlich eingehen, bleibt dem Schauspieler eine Vorstrafe erspart.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star