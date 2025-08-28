Mariella Ahrens bezweifelt Suizid von Daniel Küblböck

Mariella Ahrens (56) erinnert sich mit gemischten Gefühlen an Daniel Küblböck (†33). Die Schauspielerin, die 2004 gemeinsam mit dem Sänger am RTL-Dschungelcamp teilnahm, spricht offen über ihre Zweifel an seinem mutmaßlichen Suizid. "Deswegen war ich sehr irritiert, dass er Suizid begangen haben soll und glaube das irgendwie bis heute noch nicht", sagte sie im Gespräch mit RTL. Die Nachricht seines Verschwindens von einem Kreuzfahrtschiff im Jahr 2018 habe sie damals tief erschüttert. Mariella berichtet, sie habe das Gefühl gehabt, Daniel habe nach dem Dschungelcamp sehr viel gelernt und an Stärke gewonnen.

Die beiden hatten sich während und nach der Show gut verstanden. Gemeinsam erlebten sie intensive Wochen in Australien, die ihre Beziehung prägten. Auch danach hatten sie noch Kontakt und verbrachten einige gesellige Abende miteinander. Mariella beschreibt Daniel als einen menschenfreundlichen, aber auch verletzlichen Menschen. "Was ich über Daniel sagen kann, ist, dass er wirklich ein herzensguter Mensch war", erklärt sie weiter. Seine Offenheit und seine Energie hätten ihn zu etwas Besonderem gemacht. Die Schauspielerin kann bis heute nicht verstehen, wie es dazu kam, dass er auf See verschwand und später für tot erklärt wurde.

Daniel, der durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von DSDS deutschlandweit bekannt wurde, hinterließ damals eine große Lücke in der Unterhaltungswelt. Er war bekannt für seine Extravaganz und Lebensfreude, Eigenschaften, die auch Weggefährtin Olivia Jones (55) in einer ARD-Dokumentation hervorhob. Die beiden waren ebenfalls freundschaftlich verbunden, und Olivia erinnerte kürzlich an Daniels inspirierende Persönlichkeit. Sowohl Mariella als auch Olivia teilen ähnliche Erinnerungen an den Sänger: einen Menschen voller Energie und Talente, dessen Verlust die Menschen in seinem Umfeld immer wieder ins Nachdenken bringt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Collage: RTL / Rolf Baumgartner, Getty Images Collage: Mariella Ahrens und Daniel Küblböck

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017