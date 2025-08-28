Mitangeklagter räumt nun Beteiligung im Block-Prozess ein

Christina Block (52) steht derzeit vor Gericht, und die Entwicklungen am siebten Verhandlungstag sorgten für Aufsehen. Ein Mitangeklagter gestand erstmals seine Beteiligung an den Vorfällen rund um die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/24. Der Israeli erklärte, seine Aktionen hätten Teil einer Rettungsmission und nicht einer Entführung sein sollen. Er habe den Auftrag erhalten, den Ex-Mann der Unternehmerin zu überwältigen. "Das Erste, was ich gemacht habe: Ich sprang auf den Vater", so der 36-jährige Angeklagte. Während der Vater am Boden lag, seien die Kinder bereits von seinen Begleitern in ein Auto gebracht worden. Die Fahrt endete an der deutsch-dänischen Grenze, wo die mutmaßlich Entführten später von den Behörden zurückgebracht wurden.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, den damals zehnjährigen Jungen und seine 13-jährige Schwester gewaltsam aus der Obhut ihres Vaters entführt zu haben. Als mutmaßliche Drahtzieher der Aktion gelten neben Christina Block auch ein Anwalt ihrer Firma und der offenbar beteiligte Sicherheitsmitarbeiter. Letzterer wurde Ende September 2024 auf Zypern festgenommen und nach Deutschland überstellt, wo er seit November in Untersuchungshaft sitzt. Christina Block bestreitet unterdessen die Vorwürfe. Zielstrebig und ausführlich schilderte die Unternehmerin ihre Perspektive vor Gericht und betonte ihre Unschuld. Zu den Hintergründen der Tat gehört ein jahrelanger Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann, der auf tragische Weise eskalierte.

Christina Block, die vor allem als Gastronomie-Unternehmerin bekannt ist, steht in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus medialer Berichterstattung. Neben dem Gerichtsprozess gegen sie selbst sorgte auch die Verleumdungsklage gegen Gerhard Delling, den Lebensgefährten der Unternehmerin, für Gesprächsstoff. Dem ehemaligen Sportmoderator wird vorgeworfen, rufschädigende Aussagen über Blocks Ex-Mann verbreitet zu haben. Die Situationen, die sowohl das persönliche als auch berufliche Umfeld von Christina Block belasten, werfen ihren Schatten auf ein turbulentes Leben, das von juristischen Auseinandersetzungen und privatem Drama geprägt ist. Ob und wann Christina Ruhe finden wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Ingo Bott und Christina Block, August 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Christina Block mit Gerhard Delling und ihren Verteidigern Paula Wlodarek und Ingo Bott, August 2025

Getty Images Gerhard Delling und Christina Block im November 2023