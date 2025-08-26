Im Block-Fall: Gerhard Delling wird Verleumdung vorgeworfen

Gerhard Delling (66), bekannt durch seine langjährige Karriere als Sportmoderator, sieht sich derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Der TV-Star wird der Verleumdung beschuldigt, da er angeblich in Gesprächen mit Journalisten und in Nachrichten behauptet haben soll, Stephan Hensel, der Ex-Partner von Christina Block (52), sei im Besitz kinderpornografischen Materials. Die Anzeige wurde von den Anwälten Hensels bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eingereicht, wie Gala berichtet. Es wird ihm vorgeworfen, Stephan und dessen Anwalt Gerd U. zu diffamieren, um angeblich die öffentliche Aufmerksamkeit von den Straftaten seiner Lebensgefährtin Christina und seiner möglichen Verstrickung in diese abzulenken. Die belastenden Aussagen werden von Stephans Seite als vollkommen unbegründet bezeichnet.

Die Anschuldigungen gegen Gerhard sind eng mit den juristischen Problemen seiner Lebensgefährtin verbunden. Christina, Erbin der "Block House"-Steakhaus-Kette, steht selbst vor Gericht und muss sich wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder verantworten. In diesem Zusammenhang werfen die Anwälte von Stephan Hensel dem Moderator vor, mit den angeblichen Verleumdungen auch versucht zu haben, für die Handlungen von Christina einen Rechtfertigungsgrund zu schaffen. In der Strafanzeige heißt es dazu weiter, dass die Behauptungen, Hensel habe sein Haus auf Sylt für den sexuellen Missbrauch von Kindern genutzt, "nachweislich unwahr" seien.

Christina Block und Stephan Hensel haben vier gemeinsame Kinder, doch das Verhältnis zwischen den beiden ist offenbar zutiefst zerrüttet. Wie im Rahmen früherer Enthüllungen bekannt wurde, hatte Christina in der Vergangenheit erhebliche Summen investiert, um ihren Ex-Mann durch eine Sicherheitsfirma überwachen zu lassen. Diese Ermittlungen sollen der Unternehmerin unter anderem Informationen über Stephans vermeintliche Einkommensquellen geliefert haben. Gleichzeitig schilderte sie vor Gericht ihre Perspektive, wonach Stephan die Kinder widerrechtlich aus Dänemark entführt habe. Die juristischen Auseinandersetzungen der beiden haben in den letzten Jahren bereits für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt.

