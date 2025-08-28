"Queer Eye"-Star Antoni Porowski macht neue Liebe offiziell

Antoni Porowski hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Der Queer Eye-Star ist frisch verliebt und hat sein Glück mit dem Personal Trainer Zacharias Niedzwiecki gefunden. Einem Us Weekly-Insider zufolge sollen sich die beiden schon Anfang des Jahres nähergekommen sein und seitdem gemeinsam durchs Leben gehen. Auf Instagram machte das Paar seine Beziehung vor Kurzem mit romantischen Schnappschüssen öffentlich. Die ersten Fotos zeigen die beiden auf einem Yacht-Ausflug im Mittelmeer. Zacharias teilte ein Bild, auf dem Antoni ihm liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt, während die beiden vor einer atemberaubenden Kulisse den Sonnenuntergang genießen.

Seither scheinen die beiden unzertrennlich zu sein. Reisen stehen offenbar hoch im Kurs des Paares, das in den letzten Monaten immer wieder neue Urlaubsziele erkundet hat: Nach dem Ausflug in die Mittelmeerregion folgten Wanderungen im malerischen Aspen, Colorado, sowie Strandtage in Montauk, New York, und Traverse City, Michigan. Nicht zu vergessen ist dabei Antonis tierische Begleitung, sein Hund Neon, der ebenfalls ein Teil der gemeinsamen Abenteuer ist. Zacharias ließ die Öffentlichkeit regelmäßig durch charmante Instagram-Postings an ihrem Glück teilhaben und scherzte über ihre zahlreichen Trips: "Ich schwöre, ich habe einen Job."

Die Liebe zu Zacharias gibt Antoni frischen Wind und eine neue Perspektive, nachdem er und sein früherer Partner Kevin Harrington ihren gemeinsamen Weg beendet hatten. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt und ihre Verlobung im Jahr 2022 bekanntgegeben. Doch während der Hochzeitsplanung entschieden sie sich, getrennte Wege zu gehen. Antoni hatte damals betont, dass die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen getroffen wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / zacharias Antoni Porowski und Zacharias Niedzwiecki, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zacharias Antoni Porowski mit Hund Neon

Anzeige Anzeige

Instagram / kevharrington Antoni Porowski und Kevin Harrington

Anzeige