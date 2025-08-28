Tom Kaulitz verärgert: Er hat genug von Bills Liebesdramen

Bill Kaulitz (35) sorgt mit seinem Liebesleben für reichlich Gesprächsstoff. Ein vertrautes Foto des Tokio-Hotel-Sängers und des Reality-TV-Teilnehmers Jannik Kontalis (29) in einem Club brachte kürzlich die Gerüchteküche zum Brodeln. In einem Interview mit RTL ließ Bill dann die Bombe platzen: "Wir lernen uns kennen." Währenddessen teilte Jannik auf Instagram, dass er nach Los Angeles reise, um einen "besonderen Menschen" zu besuchen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kündigte Bill zudem eine große Pool-Party an, bei der er "Jungsbesuch aus Deutschland" erwarte.

Weniger begeistert über die Schlagzeilen um Bills neueste Bekanntschaft zeigt sich hingegen dessen Bruder Tom Kaulitz (35). In ihrem Format "Kaulitz Kolumna" brachte der Musiker seinen Ärger deutlich zum Ausdruck: "Also über dich steht ja so viel Sch... in der Zeitung! Ich werde da ja immer mit reingezogen!", gab er verärgert preis. Besonders der Reality-TV-Hintergrund von Jannik scheint Tom zu stören. "Das findet in einer Welt statt, in der ich meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen sehen möchte", betonte Tom und fügte lachend hinzu: "Ich möchte da bitte wieder raus!" Bill ermahnt seinen Zwillingsbruder: "Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!

Nicht nur Tom ist kein Fan von dem Flirt zwischen Bill und Jannik. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jan Leyk schimpft in dem Podcast "UNHÖRBAR" über den Ex von Yeliz Koc (31): "Es ist doch wirklich so erbärmlich. In was für einer gottverlassenen Gesellschaft leben wir, dass mittlerweile heterosexuelle Männer auf schwul machen, nur um einen Follower bei Instagram abzugreifen?"

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker