Ariana Grande hat ihre große Comeback-Tour angekündigt

Fans von Ariana Grande (32) haben Grund zur Freude: Die Sängerin hat ihr großes musikalisches Comeback angekündigt – sie wird nach sieben Jahren Pause wieder auf Tour gehen. Am Donnerstag bestätigte die 32-Jährige auf Instagram, dass sie im Rahmen ihrer "Eternal Sunshine"-Tour ab Juni nächsten Jahres erstmals in Nordamerika auftreten wird. Geplant sind neun große Konzerte, darunter eines in Oakland, Kalifornien. Im August führt die Tour dann zu einer fünftägigen Residency im O2 in London. Weitere Termine sollen in den kommenden Wochen folgen. Der Ticketvorverkauf startet bereits im September.

Die Ankündigung kommt nach einer längeren musikalischen Auszeit, während der Ariana sich verstärkt auf ihre Schauspielkarriere konzentriert hatte. Besondere Aufmerksamkeit erlangte sie als Glinda in der Verfilmung des Broadway-Hits Wicked. Noch Ende letzten Jahres hatte sie in einem Interview erklärt, dass ein Fokus auf Musik vorerst nicht in Sicht sei. Doch im Sommer wurde klar, dass sie nie vorhatte, die Musik aufzugeben. Ihre Fans dürfen sich nun auf eine Rückkehr freuen, die viele nicht erwartet hatten.

Dass Ariana die Musik trotz ihrer Erfolge in Hollywood nie aus den Augen verloren hat, zeigte sie ihren Fans schon vor einigen Wochen. In einem emotionalen Post auf Instagram sprach die Grammy-Gewinnerin darüber, wie wichtig ihr die Musik ist und dass sie immer ein Teil ihres Lebens bleiben wird. "Es [die Musik] ist und war immer mein Lebenselixier. Dafür muss Platz gemacht werden. [...] Ich habe Spaß. Ich bin dankbar, aufgeregt und inspiriert", schrieb die "We Can't Be Friends"-Interpretin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018