Schönheitschirurgin analysiert Ariana Grandes neues Aussehen

Ariana Grande (32) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Die Sängerin und Schauspielerin tauchte in den vergangenen Wochen mit einem sichtbar veränderten Look auf – und liefert damit frischen Zündstoff für Spekulationen. Jetzt legt die Düsseldorfer Schönheitschirurgin Olga Ludewig nach und nennt im Gespräch mit RTL konkrete Eingriffe, die ihrer Ansicht nach das neue Erscheinungsbild erklären könnten. Im Fokus stehen vor allem die Stirn- und Augenpartie, die deutlich straffer wirkt. Die Fachfrau spricht von einem Browlift als wahrscheinlichste Ursache und hält zudem ein sogenanntes Ponytail-Lift für möglich. Auch die Figur von Ariana bleibt nicht außen vor: Die Expertin sieht Anzeichen, die auf den Einsatz des Diabetes-Medikaments Ozempic zur Gewichtsreduktion hindeuten könnten.

Ariana widerspricht den hartnäckigen OP-Gerüchten. Ende 2024 stellte sie sich in einem Lügendetektor-Format von Vanity Fair den Fragen zu vermeintlichen Eingriffen – und verneinte dort eine Nasenkorrektur oder ein Facelifting. Gleichzeitig zeigte sie sich offen gegenüber kosmetischen Behandlungen, erklärte aber, Botox und Hyaluron-Filler ausprobiert und bereits "vor vier Jahren" wieder abgesetzt zu haben. Olga Ludewig verweist hingegen auf sichtbare Veränderungen, die aus ihrer Sicht mit minimalinvasiven Maßnahmen allein schwer zu erklären seien. Vor allem die angehobene Brauenlinie sei ein Effekt, der typischerweise durch ein endoskopisches Browlift erreicht werde. Das Ponytail-Lift, so die Chirurgin, straffe zusätzlich die obere Gesichtshälfte – ein Eingriff, der umfangreicher sei, als der harmlos klingende Name vermuten lässt.

Abseits der OP-Debatte beschäftigt Ariana seit Längerem ein anderes Thema: Kommentare über ihren Körper. Die Musikerin hatte in sozialen Netzwerken wiederholt betont, dass ständige Bemerkungen über Gewicht und Aussehen verletzend sein können und rief dazu auf, diese zu unterlassen. Im Umfeld ihrer jüngsten Promo-Auftritte erinnerte sie ihre Community daran, dass ihre Musik an erster Stelle steht – und dass äußere Erwartungen im Popgeschäft zwar präsent sind, aber nicht den Menschen dahinter definieren. Sie bezeichnete die nicht abreißende Debatte über ihr Erscheinungsbild als "gefährlich".

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards im September 2025

Getty Images Ariana Grande auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025