Laut Jonathan Bailey gilt Ananaspizza als Schwerverbrechen

Jonathan Bailey (37) und Ariana Grande (32) wurden im Rahmen der Show "NYT Cooking" zu Pizzabäckern. Gemeinsam kneteten die Wicked-Stars Teig, passierten Tomaten und hatten sichtlich viel Spaß. Während ihres Küchenabenteuers kamen die Schauspieler aber auch auf ein heiß diskutiertes Thema: Ananas auf Pizza. Auf die Frage, ob das gelbe Obst auf der italienischen Köstlichkeit okay sei, antwortete die "We Can't Be Friends"-Interpretin ein knappes "Nein". Sie schob jedoch hinterher, sie verurteile niemanden und kenne "viele Italiener", die den süß-herzhaften Mix mögen. Jonathan wurde jedoch deutlicher: Er schüttelte den Kopf und betonte vehement: "Das ist ein abscheuliches Verbrechen. Das ist es wirklich."

Zwischen Mehlstaub und Pizzaschaufel erzählte Ariana gegenüber ihrem Co-Star, dass sie dank ihrer italienischen Familie und der Pizza-Ofen-Liebe ihrer Mutter schon Übung beim Backen hat. "Ich habe schon mal eine Pizza gemacht", verriet sie, fügte aber lachend hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich sehr gut bin." Jonathan konterte charmant und nannte sich selbst einen Teigwerfer von klein auf. Ferner witzelten die Schauspieler über allerlei Gerichte und lieferten sich ein wahres Wortspiel-Gefecht.

Abseits der Küchenkünste sorgt Jonathan gerade auch außerhalb des Sets für Gesprächsstoff. Das Magazin People kürte den Bridgerton-Liebling zum Sexiest Man Alive 2025. Im Interview mit dem Blatt schwärmte er von perfekten Abenden zu zweit und spielte mit einem Augenzwinkern erneut auf den italienischen Leckerbissen an: Er stehe bei Rendezvous auf "späte Lego-Dates mit Pizza." Dies seien für Jonathan immer die besten Verabredungen gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey bei den 16th Governors Awards 2025