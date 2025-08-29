Herzogin Meghan äußert sich zu schwangerem Twerking-Clip

Herzogin Meghan (44) hat in einem Podcast "The Circuit" über ein viel diskutiertes Video gesprochen, das sie anlässlich des vierten Geburtstags ihrer Tochter Lilibet (4) geteilt hatte. Der Clip sorgte für reichlich Gesprächsstoff, da er sie hochschwanger beim Twerken zeigt. Meghan erklärte, dass sie lange überlegt habe, ob sie diese private Aufnahme veröffentlichen sollte. "Normalerweise bin ich sehr entscheidungsfreudig, aber [...] ein Video von mir zu posten, neun Monate schwanger, war eine wirklich große Entscheidung", gab die Herzogin von Sussex ehrlich zu. Dennoch habe sie sich letztendlich dazu entschieden: "Aber ich wollte auch, dass die Menschen sich in meiner Geschichte und unserer Geschichte wiederfinden und zeigen, dass trotz all des Lärms, der in der Welt täglich passiert, das echte Leben hinter den Kulissen weitergeht – das wirklich echte Leben."

In dem Podcast erzählte die Herzogin zudem, wie sie sich auf sozialen Netzwerken vor negativen Reaktionen schützt. Meghan hat für ihren Instagram-Account die Kommentarfunktion deaktiviert und verfolgt nicht, wie ihre Posts in der Öffentlichkeit aufgenommen werden. "Ich bin mir sicher, dass manche das Video auseinandergenommen haben. Ich weiß es nicht. Aber ich schütze mich auch davor, das zu sehen", sagte sie selbstbewusst. Mit dieser Strategie will sie es sich ermöglichen, Freude und persönliche Momente zu teilen, ohne sich von externen Meinungen beeinflussen zu lassen. Ihr Ziel sei es, mit ihren Beiträgen auch anderen Menschen Mut zu machen.

Kurz zuvor hatte Meghan in einem Interview in der YouTube-Serie "The Circle" betont, wie froh sie darüber sei, mittlerweile ein "authentisches Leben" führen zu können. Offen sprach die Herzogin über die Unterschiede zu ihrem früheren Leben im britischen Königshaus. "Es war vor einigen Jahren anders, als ich nicht so offen sprechen konnte und immer hautfarbene Strumpfhosen tragen musste. Ehrlich gesagt, das war nicht wirklich ich. Das fühlte sich ein bisschen unauthentisch an", erzählte Meghan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei der Commonwealth Reception im Juli 2018