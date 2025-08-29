Nach tragischem Autounfall: Helena Zengel trauert um Oma

Helena Zengel (17), die mit ihren Rollen in "Systemsprenger" und "Neues aus der Welt" an der Seite von Hollywood-Größen wie Tom Hanks (69) berühmt wurde, trauert um ihre geliebte Oma Gerda. Die 78-Jährige starb infolge eines tragischen Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 189 bei Seehausen in Sachsen-Anhalt, wie Bild berichtet. Am 9. August fuhr der Wagen, in dem Gerda auf dem Beifahrersitz saß, mit voller Geschwindigkeit auf ein liegengebliebenes Fahrzeug auf. Die Seniorin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie 14 Tage später, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, verstarb.

Die Nachricht von dem Verlust hat Helena schwer getroffen. Mit rührenden Worten erinnert sie sich in einem Instagram-Post an ihre Oma, die sie als ihr künstlerisches Vorbild und engste Vertraute beschreibt. "Ich hatte die beste Oma der Welt. Sie war immer für mich da, hatte ein großes, riesengroßes Herz, so viel Witz und Charme. Das schönste und lauteste Lachen der Welt gehörte ihr", erklärte die Schauspielerin. Gemeinsam mit ihrer Mutter Anne, die Gerda bis zu ihrem letzten Moment begleitete, verbrachte Helena ihre Zeit am Krankenbett ihrer Oma. "Ihre letzten Worte waren ‚Ich hab’ dich lieb‘", berichtete sie voller Trauer.

Gerda, die von ihren Mitmenschen in ihrer Heimat Prignitz liebevoll als "Tante mit der roten Mütze" gekannt wurde, hatte selbst eine künstlerische Seite, die sie innerhalb der Familie weitergab. Als Fahrdienstleiterin der DDR-Reichsbahn arbeitete sie drei Jahrzehnte, bevor sie 1989 mit ihrer Familie in den Westen übersiedelte. Sie liebte den Schlager und zeigte viel Leidenschaft für Musik und Gesang – Eigenschaften, die sie mit ihrer Golden-Globe-nominierten Enkelin verband. Helena verabschiedete sich mit bewegenden Worten: "Ich danke ihr für alles und werde sie immer lieben und bei mir tragen. Mach eine Schlagerparty im Himmel – und fliege, fliege, fliege!"

IMAGO / Future Image / N. Kolinz Hollywood-Star Helena Zengel, Juli 2025

Instagram / helena.zengel.official Hollywood-Star Helena Zengel mit ihrer verstorbenen Oma Gerda

