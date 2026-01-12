"Blonder Chihuahua": Emmy Russ wirft Vanessa Rassismus vor

Neuer Zoff nach dem Wiedersehen von Temptation Island VIP: Emmy Russ (26) meldet sich am Montag auf Instagram mit deutlichen Worten und richtet sie an Vanessa Nwattu (25). Auslöser ist eine Szene aus der Reunion, in der Vanessa Emmy als "blonden Chihuahua" bezeichnete – ein Spruch, der nun zum Eklat führt. In ihrer Instastory und in einem ausführlichen Reel erklärt die Reality-Bekanntheit, warum sie das nicht hinnimmt und spricht von Rassismus. "Ich muss mir das nicht gefallen lassen", schreibt Emmy und fragt offen, ob bei vertauschten Rollen ein Shitstorm gegen sie losgebrochen wäre.

In dem Video, das sie kurze Zeit später postet, geht Emmy ins Detail. "Ich frage mich, was alles noch passieren muss, damit das Ganze aufhört und Vanessa endlich aufhört, mich zu beleidigen und zu erniedrigen", sagt sie in dem Reel. Die Influencerin verweist darauf, dass Vanessa sie zuvor bereits "gehirnlos" genannt habe, sie darüber noch hinwegsehen konnte – die Bezeichnung als "blonden Hund" in der Reunion sei für sie jedoch eine klare Grenze. Emmy führt aus, dass die Verknüpfung von Aussehen und Erniedrigung ihrer Ansicht nach nicht tolerierbar sei, "weder von weißen Menschen Schwarzen gegenüber noch umgekehrt". Besonders scharf fällt ihr Vergleich aus: Würde sie Vanessa als "schwarzhaarigen Hund" betiteln, wäre das aus ihrer Sicht "für alle direkt Rassismus" und würde einen öffentlichen Aufschrei nach sich ziehen. Zudem behauptet sie, der Chihuahua-Spruch sei in einer noch unveröffentlichten Sendung erneut gefallen, was für sie zeige, dass es sich nicht um einen Ausrutscher handle.

Abseits der Wortgefechte war zuletzt auch das Beziehungsgeflecht rund um Aleksandar Petrovic (34) ein Thema. Der Reality-TV-Teilnehmer stellte klar, dass er Emmy derzeit intensiver kennenlernt, aber kein Paar mit ihr ist. In der Szene rund um "Temptation Island VIP" kreuzen sich die Wege der Beteiligten seit Monaten in Formaten, Podcasts und Social-Media-Posts, was Reibungspunkte zusätzlich verstärkt. Emmy pflegt auf ihren Kanälen eine direkte Ansprache und sucht häufig den offenen Dialog mit ihren Followern. Vanessa wiederum ist als Reality-Gesicht regelmäßig auf Bildschirm und Handybildschirm präsent. Persönlich sind beide für ihren starken Auftritt und klare Worte bekannt – und genau diese Mischung sorgt nun dafür, dass ein Satz aus einer TV-Runde weit über den Sendetermin hinaus Wellen schlägt.

Collage: Instagram / emmyruss, Instagram / vanessa.nwa Collage: Emmy Russ und Vanessa Nwattu

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Mai 2025

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025