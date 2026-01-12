Nikola Grey verbringt 30. Geburtstag mit Ex Kim Virginia

Ob sich Kim Virginia (30) und Nikola Grey (30) langsam wieder annähern? Das Influencer-Paar lebt aktuell getrennt, wegen der vier gemeinsamen Hunde und eines gemeinsamen Business trafen sie zuletzt aber häufiger aufeinander. Heute feiert Nikola seinen 30. Geburtstag und verbringt diesen mit seiner Ex. In ihrer Instagram-Story erzählt Kim: "Nikola wird heute 30 und wir werden heute das erste Mal so richtig privat was machen, ohne Business-Termine und andere Menschen. Ich bin mal gespannt." Zusammen wollen die beiden das kleinste Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate besuchen und den Tag dort verbringen. Was genau geplant ist, verrät sie nicht. Sie wolle lediglich, dass ihre Community auf dem Laufenden bleibe.

Bis heute wissen die Fans von Kim und Nikola nicht genau, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Kurz nachdem die ersten drei Welpen eingezogen waren, tauchte der Realitystar plötzlich ab – Kim wusste nicht, wo er sich aufhielt. Es dauerte mehrere Tage, bis Nikola sich wieder zurückmeldete und die Trennung von Kim bestätigte. Er hatte sich unter anderem nach Deutschland zurückgezogen. Mehrfach deutete er an, dass Kim sein Vertrauen missbraucht habe. Anfang Januar hielt er in seiner Story zwar daran fest, sah aber ein, dass sein plötzliches Verschwinden ein Fehler war: "Auch wenn Kim viele Fehler gemacht hat, in einem Punkt hat sie recht: Ich hätte sie mit den Hunden nicht alleine lassen dürfen, gerade weil sie krank waren."

Und Kim? Sie scheint sich nicht recht erklären zu können, was zwischen ihr und Nikola schieflief. Schon zu Beginn der Krise erklärte sie im Netz: "Von seiner Seite aus sind wir wohl tatsächlich getrennt... von meiner aus nicht." Sie wolle an der Beziehung arbeiten und im besten Fall wieder zusammenfinden – immerhin sind die beiden erst seit wenigen Monaten verheiratet. Gleichzeitig akzeptierte sie aber auch Nikolas Wunsch nach einer räumlichen Trennung. "Nach allem, was passiert ist, hat es Zeit gebraucht... und die braucht es auch weiterhin... um für uns herauszufinden, was im Moment der richtige Weg ist", gab die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Ende Dezember ein Update.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars