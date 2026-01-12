Urlaubsschock: Bank zieht Karte von Iris Katzenberger ein

Eigentlich möchte Iris Katzenberger (58) doch nur zusammen mit ihrem Partner Stefan Braun eine entspannte Zeit in Thailand verbringen – ein unschönes Ereignis trübt aber die Urlaubslaune. Mit den Worten "Ich hatte gerade einen Heulanfall" meldete sich die Mutter von Daniela Katzenberger (39) am Sonntag in ihrer Instagram-Story: Kurz zuvor habe sie Geld an einem Bankautomaten abheben wollen – statt Bargeld auszugeben, zog dieser aber ihre Karte ein.

Die Situation jagte Iris einen großen Schrecken ein. "Ich habe erst mal voll Panik geschoben", erzählte sie auf Social Media und fügte hinzu: "Ich dachte, mein Konto wird geplündert." Mit der Hilfe einer Freundin aus Deutschland reagierte sie aber sofort und ließ ihre Karte sperren. Inzwischen habe sie auch Rückmeldung von der Bank bekommen – es habe sich bei dem Vorgang wohl um "Sicherheitsgründe" gehandelt. Obwohl ihr zuerst gesagt wurde, sie könne die Karte bald wieder abholen, sei bislang aber noch nichts passiert. Auf die Nachfrage eines Followers antwortete sie in ihrer Story frustriert: "Angeblich dürfen die Bankangestellten keine Karten zurückgeben, die aus Deutschland sind. Wir waren jetzt zweimal dort. Na ja, habe sie eh sperren lassen und eine neue bei meiner Bank bestellt."

Auch wenn die eingezogene Karte erst mal ein Schreck war, lassen sich Iris und Stefan davon sicher nicht ihren Urlaub vermiesen. Nach dem Jahr 2025, das von den Nachwirkungen ihrer Scheidung von Peter Klein (58) geprägt war, genießen die TV-Bekanntheit und ihr Partner einen entspannten Januar in der Sonne. Den Start ins neue Jahr feiert Iris aber nicht nur mit einer Auszeit – sondern auch mit einem neuen Namen! Schon im vergangenen Oktober trennte sich die 58-Jährige von ihrem Nachnamen "Klein" und nahm wieder ihren alten Namen "Katzenberger" an.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025